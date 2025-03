Roland Kaiser verrät es seinen Fans: „Brisantes Thema“

Schlagerstar Roland Kaiser ist erfolgreicher denn je. Seit nunmehr über 40 Jahren steht der Sänger auf Deutschlands großen Bühnen und tritt sogar über die Grenzen hinaus vor Publikum auf. Doch der 72-Jährige denkt noch nicht daran, das Mikro gegen die Rente einzutauschen.

Im Gegenteil: In wenigen Wochen, am 25. April, startet seine neue Tour „Die Arena Tournee 2025“. Und bei seinen Konzerten wird auch ein ganz bestimmter Song von Roland Kaiser zu hören sein. Der Schlager-Entertainer verrät seinen Fans nun ein Geheimnis darüber.

Roland Kaiser spricht über „brisantes Thema“

Roland Kaiser ist mittlerweile nicht nur Sänger und Kino-Star (hier mehr dazu >>>), sondern auch ein echter Influencer und hat bei Instagram sage und schreibe 215.000 Follower. Die lässt er nun wissen, was es mit seinem Song „Mein Geheimnis“ auf sich hat.

„’Mein Geheimnis‘ war der Toursong meiner letztjährigen Arena-Tour“, schreibt der Sänger bei Instagram. „Ein brisanter Song, zu einem noch brisanteren Thema, wie ich finde. Ich freue mich schon darauf, den Song auf meiner kommenden Tour mit Euch gemeinsam zu singen.“

In einem Video, das der Schlagerstar obendrein veröffentlicht, erzählt er ein bisschen was über den Song.

„’Mein Geheimnis‘ hat mir mein junger Kollege Daniel Sommer angeboten. Er hat es gemeinsam geschrieben mit ein paar Kollegen aus dem sogenannten Team Düsseldorf. Begabte junge Menschen, muss ich sagen.“

Der Song habe ihn von Anfang an deswegen so fasziniert, weil er ein bisschen die leicht frivole Ecke bediene, so Roland Kaiser weiter und er erklärt auch, was er damit meint:

„Naja, viele Menschen haben manchmal auch ein Geheimnis, das außerhalb der jeweiligen Beziehung stattfindet. Das ist ein brisantes Thema, aber das hat er sehr gut gelöst, muss ich sagen.“

Für alle, die nicht genau wissen, wie der Song „Mein Geheimnis“ geht, hier die Liedzeilen:

Es gibt Dinge, über die man nicht spricht

Es gibt Sachen, die man niemals vergisst

Es gibt Momente, für die man sich im Nachhinein geniert

Und in denen man fast die Moral verliert

Wie gut, dass niemand weiß

Du bist mein Geheimnis

Wie gut, dass niemand es ahnt

Was wir so machen ganz heimlich

In der Nacht sind wir frei

Doch auch verboten, das weiß ich

Zwischen Lust und verliebt und was es sonst noch so gibt

Das gibt es in meinen Träumen

In verbotenen Träumen

Es gibt Sünden, die man niemals begeht

Es gibt Taten, die man keinem gesteht

Es gibt Träume, für die man sich am Morgen danach schämt

Doch nach denen man sich immer wieder sehnt

Wie gut, dass niemand weiß

Du bist mein Geheimnis

Wie gut, dass niemand es ahnt

Was wir so machen ganz heimlich

In der Nacht sind wir frei

Doch auch verboten, das weiß ich

Zwischen Lust und verliebt und was es sonst noch so gibt

Das gibt es in meinen Träumen

In verbotenen Träumen

Die kennt doch jeder

Ist es ein Fehler, verboten zu träumen

Und zu genießen, was man macht?

Wie gut, dass niemand weiß

Du bist mein Geheimnis

Wie gut, dass niemand es ahnt

Was wir so machen ganz heimlich

In der Nacht sind wir frei

Doch auch verboten, das weiß ich

Zwischen Lust und verliebt und was es sonst noch so gibt

Das gibt es in meinen Träumen

In verbotenen Träumen