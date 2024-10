Roland Kaiser wendet sich an Fans: Jetzt darf es jeder wissen

Die Fans von Roland Kaiser kommen momentan voll auf ihre Kosten. Der Schlagersänger kündigt für 2025 so einige Neuheiten an. Nicht nur wird er im kommenden Jahr wieder auf große Tour gehen, auch steht ein neues Album in den Startlöchern.

Für die Anhänger des Kaisers gibt es obendrauf noch eine tolle Nachricht, die Roland Kaiser nun höchstpersönlich im Netz verkündet.

Roland Kaiser: Jetzt dürfen es alle wissen

Lange dauert es nicht mehr, bis der Sänger sein brandneues Album „Marathon“ auf den Markt bringt. Schon am 7. Februar 2025 ist es so weit. Für den 72-Jährigen schon jetzt Grund zum Anlass, seinen Anhängern eine Vorfreude zu machen.

So schreibt der Schlagerstar bei Instagram: „Liebe Freudinnen, liebe Freunde, mein Album „Marathon“, welches am 07. Februar 2025 erscheint, könnt Ihr ab sofort vorbestellen. Neben der Standard-CD und der Vinyl in zwei verschiedenen Ausführungen wird es auch dieses Mal eine Fanbox geben.“

Und Kaiser verrät auch schon, was genau es mit der Fanbox auf sich hat. „In der limitierten Fanbox erwartet Euch unter anderem ein Digipack mit 3 Bonustracks, ein Schlüsselband, ein Starterpass für den großen Roland Kaiser Online-Marathon, ein Sporthandtuch und weitere schöne Inhalte.“

Nach den Neuigkeiten rasten seine Fans förmlich aus. In den Kommentaren tummeln sich zahlreiche Posts, die erkennen lassen, wie groß die Freude ist:

„Schon vorbestellt“

„Wow…tolle Sache! Bestelle ich mir vor…keine Frage!“

„Das ist Großartig“

„Das finde ich echt super.“

Und ein Fan spricht genau das aus, was wohl viele andere genauso empfinden, wenn sie an Roland Kaiser denken: „Lieber Roland, es geht einfach nicht ohne dich…! Deine Musik begleitet uns ein Leben lang. Was für schöne Momente du uns schenkst.“

Weitere schöne Momente schenkt der Sänger auch wieder bei der nächsten Kaisermania, die ebenfalls 2025 nicht fehlen darf. Folgende Termine hat der gebürtige Berliner dafür schon bekanntgegeben: Den 25. und 26.07. sowie den 08. und 09.08.

An Rente ist bei dem 72-Jährigen wohl noch lange nicht zu denken!