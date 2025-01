Roland Kaiser macht deutliches Geständnis – „Kein Ende in Sicht“

Wenn einer sich den Titel des Kaisers verdient hat, dann wohl er: Roland Kaiser ist eine absolute Schlager-Legende. Seit über 50 Jahren steht der gebürtige Berliner auf der großen Bühne und begeistert seine Fans mit seinen mittlerweile ikonischen Liedern.

In diesem Jahr hat Roland Kaiser wieder einiges geplant. Neben der Veröffentlichung seines neuen Albums „Marathon“ steht auch „Die Arena Tournee 2025“ auf dem Programm, wo ein Konzert das nächste jagt. Wird ihm das nicht allmählich zu viel? Der Schlagerstar macht eine deutliche Ansage.

Roland Kaiser spricht über neues Album

Auf Instagram teilt Roland Kaiser immer wieder Inhalte mit seinen Fans, die einen Einblick hinter die Kulissen geben. Im Rahmen seines neuen Albums steht der 72-Jährige nun in einem Q&A Rede und Antwort. „Fühlt sich deine Karriere wie ein Marathon an nach 50 Jahren?“ lautet eine der Fragen.

Die Antwort von Roland Kaiser lässt dabei tief blicken. „Ja, meine Karriere fühlt sich an wie ein Marathon. Ich würde sagen, ich bin zurzeit maximal bei Kilometer 30. Es ist kein Ende in Sicht. Es macht viel Spaß“, so der Schlagerstar. Eine Antwort, auf die seine Fans deutlich reagieren.

Fans von Roland Kaiser mit deutlicher Botschaft

In den Kommentaren zu dem Instagrambeitrag wird schnell klar, wie groß die Vorfreude der Fans auf die neuen Lieder von Roland Kaiser ist. „Wenn man mal einen Marathon gelaufen ist, macht man es immer wieder. So ist das auch mit den Besuchen von deinen Konzerten. Man arbeitet darauf hin, dann ist der Tag da“, schreibt ein Nutzer beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Lieber Roland! Wenn es dann da ist das Baby dann Tanzen wir darauf mit dir. Danke, dass wir dich auf deinen langen Weg mit vielen Hürden, durch dick und dünn begleiten dürfen.“ Und: „Gerade erst bei Kilometer 30. Na, das hört sich doch gut an. Dann können wir uns noch auf vieles freuen.“