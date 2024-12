Roland Kaiser teilt private Einblicke – DAS sehen seine Fans fast nie

An Weihnachten kommt die Familie bekanntlich unter dem geschmückten Tannenbaum zusammen. So auch im Hause von Roland Kaiser. Die Schlagerlegende feierte das Fest der Feste gemeinsam mit seinen Liebsten. Dabei teilt er ganz private Einblicke, die seine Fans so wirklich nur ganz selten zu Gesicht bekommen. Dementsprechend groß ist die Begeisterung bei manchen.

Roland Kaiser veröffentlicht Familienfoto

Eigentlich hält Roland Kaiser sein Privatleben weitestgehend unter Verschluss. Vor allem seine Familie zeigt er in den sozialen Netzwerken kaum. Doch hin und wieder überrascht der 72-Jährige seine Fans gerne – so auch jetzt an Weihnachten, wo er ein seltenes Gruppenbild veröffentlicht.

Darauf sieht man den Sänger gemeinsam mit seiner Ehefrau Silvia, seiner Tochter Annalena und seinem Sohn Jan, der seine Partnerin dabei hat. Die Familie hat sich festlich gekleidet und lächelt in die Kamera. „Fröhliche Weihnachten wünscht Familie Kaiser“, steht dazu geschrieben.

Roland Kaiser sorgt für Begeisterung

Bei den Fans von Roland Kaiser kommt dieser Schnappschuss besonders gut an. In den Kommentaren bringen sie ihre Freude zum Ausdruck. „Die Kaiser Familie ist immer für ihre Fans da, wie schön. Ein sehr schönes Foto, Roland, mit deinen Lieben. Frohe Weihnachten euch allen“, schreibt eine Followerin beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Frohe Weihnachten, liebe Familie Kaiser. Das Bild sieht so fantastisch schön aus.“ Noch ein weiterer Fan schreibt: „Ihr habt ja viele wunderschöne Christkinderl in der Familie. Foto beinhaltet ganz viel Liebe.“