„Rock am Ring“: Plötzlich stehen SIE auf der Bühne – niemand ahnte es

Der Nürburgring bebt wieder: Am Mittwoch (4. Juni) trudelten die ersten Besucher ein, bauten ihre Zelte auf und machten sich bereit für eines der größten Festivals Deutschlands. Am Freitagmittag (6. Juni) fiel dann offiziell der Startschuss für „Rock am Ring“ 2025 – mit den ersten Live-Acts auf der Bühne.

Lange war spekuliert worden, wer die Jubiläumsausgabe des Festivals eröffnen darf. Drei „Surprise Acts“ hatten die Veranstalter angekündigt, nur einer davon, die US-Hardcore-Punk-Band „Knocked Loose“, war im Vorfeld bekannt. Der Rest blieb bis zur letzten Minute geheim. Doch als sich am Freitagmittag der Vorhang hob, hat niemand mit den Acts gerechnet.

„Rock am Ring“: Plötzlich stehen SIE auf der Bühne

Rock am Ring 2025 ist eröffnet. Den Anfang machte schließlich „Electric Callboy.“ Die Band aus Castrop-Rauxel (NRW) eröffnete bei kühlem, aber immerhin trockenem Wetter auf der Utopia Stage und heizte den Fans mit gewohnt energiegeladener Show ordentlich ein. Danach übernahmen „Roy Bianco“ und die „Abbrunzati Boys“ mit einer Portion Italo-Schlager das Ruder.

Kurz vor dem ersten Act tauchte überraschend Ingo Knollmann, Frontmann der Donots, auf, wie die „Rheinische Post“ schreibt. Zwar nicht mit seiner Band, aber mit viel Energie und der Aufgabe, das Publikum anzuheizen. Die Wetterlage: Durchwachsen, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch.

„Rock am Ring“: Bis zuletzt wurde gehofft

Die ganz großen Namen blieben zum Auftakt zwar aus, dennoch wurde die Festival-Community nicht enttäuscht. Auch wenn viele bis zuletzt auf einen Headliner wie „Kraftklub“, „Die Toten Hosen“ oder sogar „Linkin Park“ gehofft hatten. Immerhin hatte die US-Band erst am Wochenende beim Champions-League-Finale in München für Gänsehaut gesorgt.

Ob am Samstag oder Sonntag noch ein echter Überraschungsgast für Aufsehen sorgt? Möglich, bei „Rock am Ring“ weiß man nie so genau, was als Nächstes passiert.