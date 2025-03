Robert Geiss mit skurrilem Jobangebot – er sucht junge Frauen

Einmal leben wie die Millionärsfamilie die Geissens, in Luxus, Saus und Braus und dabei um die Welt jetten? Das könnte laut Robert Geiss schon bald für einige junge Frauen Realität werden.

Der Selfmade-Millionär, der mit seiner Familie seit rund 14 Jahren in der RTL-2-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ im TV zu sehen ist, hat auf Instagram eine außergewöhnliche Stellenanzeige geschaltet. Man sollte meinen, Carmen, Robert, Davina und Shania haben genug Angestellte um sich herum – doch bei dem Jobangebot scheint es sich um ein ganz besonderes zu handeln.

Robert Geiss sucht „laute und abenteuerlustige Frauen“

Über sein Instagram-Profil bewirbt Robert Geiss den sogenannten „Traumjob“, erklärt in einem Beitrag, das ein glamouröses Foto von ihm und Gattin Carmen zeigt, worauf es ankommt.

„Du bist weiblich, zwischen 18 und 28 Jahre alt und suchst deinen absoluten Traumjob für ein Jahr? Für ein neues TV-Format mit Carmen und Robert Geiss suchen wir laute und abenteuerlustige Frauen!“ So weit, so gut. Doch was erwartet die Frauen? „Möchtest du an den schönsten Orten der Welt arbeiten und die spannendsten Menschen kennenlernen? Die Geissens erfüllen deinen Traum: Glamour, Glanz und ein royales Gehalt – ein neues Leben wartet auf dich!“ Klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Das finden auch einige Fans, die sich vor allem an einem Detail stören.

Robert Geiss in der Kritik

So klingt das Jobangebot für viele Follower erst einmal verlockend, die Altersgrenze können einige aber nicht einhalten. „Warum darf man nicht 58 Jahre alt sein? Ich fühle mich gerade diskriminiert“, „Schade, viel zu alt“ sind nur zwei der enttäuschten Kommentare. Eine Frau wird deutlicher: „Total bescheuert die Altersangabe, dann müssten jetzt alle eure Sendung in Zukunft nicht mehr schauen. Bei euch zwei Rentnern… Ich bin 56 und habe mehr Power wie manche 20-Jährige…“

Andere lassen sich von den Bedingungen aber nicht abschrecken und kommentieren, dass sie ihre Bewerbung bereits eingereicht haben. Worum es genau geht, dazu hüllen sich Robert und Carmen Geiss weiterhin in Schweigen. Eine Frau kommentiert sogar, sie hätte als Antwort auf ihre Email nur die Aufforderung bekommen, ein Bewerbungsvideo zu schicken – ohne genaue Details. Es bleibt also spannend, mit welchem TV-Projekt die Millionäre künftig um die Ecke kommen.