Reality-TV-Star Richard Lugner stellt seine eigene Frau ein – „Wird die alleinige Chefin sein“

Richard Lugner – ein Name, der aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken ist. Der Wiener Bauunternehmer, der sich als charismatischer Gastgeber und „Society-Löwe“ einen festen Platz in der Promiszene erobert hat, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Besonders bekannt ist Lugner nicht nur für seine extravaganten Auftritte, sondern auch für seine turbulenten Ehen. Seine sechste Ehefrau, Simone Reiländer, heiratete der Millionär am 1. Juni 2024 in Wien. Doch die beiden sind nicht nur privat ein eingespieltes Team, sondern machen jetzt auch gemeinsame Geschäfte.

Richard Lugner: Frau soll „Geld eintreiben“

Richard Lugner hat trotz mehrerer gescheiterter Beziehungen nie die Suche nach der großen Liebe aufgegeben. Seine sechste Frau, Simone Reiländer, hat er nun sogar in sein Shopping-Imperium „Lugner City“ integriert. Seit dem 1. August ist die 42-Jährige dort offiziell tätig und übernimmt die Führung von rund 80 Mitarbeitern.

Ihre Aufgaben? „Geld eintreiben und TikTok-Videos mit mir erstellen“, wie Lugner selbst verrät. „Meine Frau hat jetzt die Hosen an“, scherzt der Entertainer. Simone ergänzt gegenüber „Bild“: „Der Richard hat zu mir gesagt: Ich bin der Chef und du bist jetzt die Chefin.“

Richard Lugner: Heißen seine Kinder „Bienchen“ gut?

Doch wie reagiert die Familie auf diese neue Konstellation? Lugner bleibt gelassen: „Es gibt genügend Aufgaben für alle. Ich soll ja hauptsächlich entlastet werden. Mein Sohn Alexander kümmert sich um die baulichen Projekte, meine Tochter Jacqueline ums Kino.“ Auch Simone bestätigt die harmonische Zusammenarbeit: „Da werden wir uns schon nicht in die Quere kommen.“

Auch über die Zukunft hat sich der Entertainer schon Gedanken gemacht. „Irgendwann, wenn es mich nicht mehr geben sollte, wird sie alleinige Chefin sein. Aber momentan bin ich ja noch unter den Lebenden“, so Lugner.

Privat kämpft Richard Lugner seit längerem mit gesundheitlichen Problemen. Mitte Juli musste er sich einer Not-OP unterziehen, weil sich ein Einriss an seiner Herzklappe vergrößert hatte. Zusätzlich sorgte ein angeknackster Lendenwirbel für weitere Beschwerden. In dieser schwierigen Zeit stand ihm seine Ehefrau Simone „Bienchen“ Reiländer tatkräftig zur Seite und unterstützte ihn nun sowohl privat als auch geschäftlich.