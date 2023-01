„Die Reimanns“: Manu zu Tränen gerührt – „Größtes Geschenk, das mir Konny je gemacht hat“

Seit rund sieben Jahren leben „Die Reimanns“ – das sind Konny Reimann und seine Frau Manuela – nun schon auf Hawaii. Dass der TV-Star in Sachen Handwerk ein absoluter Profi ist, dürfte in dieser Zeit längst bekannt geworden sein – immerhin konstruierte Konny nicht nur das Vordach der Familie selbst, sondern restaurierte auch einen alten Schulbus. Jetzt stellte der Allrounder ein neues Projekt fertig – und rührte seine Liebste damit zu Tränen!

In seiner eigenen Reality-Sendung „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“ präsentierte Konny sein Meisterwerk: einen XXL-Pool für die ganze Familie. Ehefrau Manu kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: „Der Pool ist definitiv das größte Geschenk, das mir Konny jemals gemacht hat!“ Beim Anblick des riesigen Beckens war die Blondine sogar für einen kurzen Moment zu Tränen gerührt.

„Die Reimanns“ warten auf Farbe

Doch der Außenbereich ist noch nicht komplett fertig saniert – denn: Sage und schreibe sechs Holzbretter um den Pool haben noch keine braune Farbe abbekommen. Für den letzten Feinschliff müssen sich die Reimanns aber noch etwas gedulden. In der ganzen Umgebung ihres Wohnortes sei die Farbe derzeit nämlich ausverkauft. Das ist auch kein Wunder – immerhin benötigte allein Konny für seine Arbeit auf der Terrasse stolze 95 Liter.

Die Wartezeit, bis wieder neue Farbe geliefert werden kann, wollen Konny und Manu deshalb nutzen, um ein wenig von ihrem Alltag abzuschalten. „Ich glaube, jetzt ist da wirklich mal ein bisschen Auszeit nötig“, erklärte die Auswanderin. Das sehe ihr Gatte in diesem Fall ganz genauso.

„Die Reimanns“ planen einen Roadtrip

Doch ihre kleine Verschnaufpause wollen die Reimanns nicht etwa in ihrem neuen Pool verbringen – stattdessen zieht es die beiden TV-Bekanntheiten auf große Entdecker-Tour. Konny und Manu haben einen Roadtrip geplant. Und der hat es in sich: 8.000 Kilometer in nur vier Wochen. Selbstverständlich wird das Paar auch auf ihrer dortigen Reise von Kameras begleitet. Ihre Fans können also auf jede Menge neue Erlebnisse gespannt sein!