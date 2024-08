Die Reimanns: Zurück in Deutschland – „Schön, dass ihr wieder hier seid“

Sie sind die bekanntesten und wohl auch die beliebtesten Auswanderer Deutschlands: Die Reimanns. Seit Jahren schon begeistern Konny und Manu Reimann ihre Fans – mit spannenden Geschichten, irren Projekten und stets neuen Ideen.

Mindestens genauso lang fragen sich die Reimanns-Fans aber auch, wohin es das Paar beim nächsten Umzug ziehen wird. Schließlich liebt es Konny Reimann, neue Orte zu erkunden, neue Herausforderungen zu bestehen. Und so kommt auch stets die Frage auf, ob es die Reimanns noch einmal nach Deutschland ziehen wird.

Manu Reimann zurück in Hamburg

Ein Schritt, den die Reimanns im Rahmen ihrer „Sabbeltour“ eher ausschlossen. „Wenn man das einmal so mitgekriegt hat, diese Freiheit, dieses entspannte Leben, dann will man das nicht noch mal“, verriet Konny damals.

Ab und an in die alte Heimat reisen die beiden aber dennoch. So auch dieser Tage. Auf Instagram teilte Manu Reimann Bilder von sich aus der Hansestadt Hamburg. Da sehen wir Manu am Hamburger Bunker und am Hamburger Dom, der riesigen Kirmes der Hansestadt.

„Ihr seid mal wieder in der Heimat!“

Die Fans jedenfalls freuen sich, Manu zurück in Deutschland begrüßen zu dürfen. „Oh wie toll! Ihr seid mal wieder in der Heimat! Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit mit vielen schönen Erlebnissen“, heißt es da von einem Fan. Ein anderer ergänzt: „Oh, mal wieder in Hamburg. Bei diesem langen Abstand fallen euch bestimmt viele Veränderungen auf. Habt eine schöne Zeit.“ Während eine Dritte ergänzt: „Schön, dass ihr wieder da seid.“

Wie lange Manu in Deutschland bleibt, und ob Konny jetzt auch dabei ist, oder noch dazu stößt, wird in dem Video nicht deutlich. Klar ist aber, der Aufenthalt in Deutschland wird noch etwas andauern, schließlich treten die Reimanns beim Metal-Festival in Wacken auf.