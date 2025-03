Die Reimanns in Not: Sie lauern an jeder Ecke

Dieser Mann ist einfach ein endloser Quell von Ideen: Kaum ein Mensch im deutschen Fernsehen ist so kreativ und handwerklich so begabt wie Konny Reimann. Und wer so viel Kreativität in sich trägt, muss diese verständlicherweise auch ausleben. Auch, wenn nicht immer alle unbedingt davon begeistert sind.

Und so heißt es schon zu Beginn der zweiten Folge der vierten Staffel von „Willkommen bei den Reimanns“: „Konny-Island bekommt eine Groß-Renovierung. Manu in Not. Wird Konny jetzt wahnsinnig?“

Das Heim der Reimanns braucht eine Renovierung

Schauen wir doch mal, was der Kult-Auswanderer so geplant hat. Und wir müssen zugeben, der 69-Jährige hat sich wirklich einiges vorgenommen. Denn die Baustellen, sie lauern an jeder Ecke. Wäre da doch zum Beispiel der alte Schulbus, den Konny Reimann in mühevoller Detail-Arbeit zum Wohnwagen ausbaut. Doch damit nicht genug. So haben sich er und Ehefrau Manu überlegt, doch mal eine Liste zu machen, was an ihrem Anwesen auf Hawaii so alles gemacht werden muss. Und die wurde ordentlich lang.

Zwei Drittel der Palmen in der Einfahrt müssen weggeschnitten, dazu muss der Bus fertiggestellt, eine Fläche soll mit Holz ausgelegt, das Dach muss weiter erneuert werden, die Dachrinne muss neu, dazu braucht das Haus auch noch einen neuen Anstrich.

Es macht ihm ja Spaß

Damit jedoch nicht genug, die Regenwassertonnen sollen einen Sonnenschutz bekommen, ein alter Grill und ein alter Käfig müssen entsorgt werden … So langsam bekam es dann auch Manu mit der Angst zu tun, schrieb sogar ein Hilfegesuch an das Drehteam.

Doch Konny hatte noch lange nicht genug. Die Gartendusche brauchte eine neue Spundwand, die Holzstufen müssten ausgewechselt werden. Für Konny, so sagt er, seien die ganzen Arbeiten keine Überraschung. Die aufgeschriebenen Arbeiten seien aber noch lange nicht alles, was auf dem Grundstück gemacht werden müsse. Beschweren wolle er sich jedoch nicht, schließlich würden ihm die Arbeiten Spaß bereiten…