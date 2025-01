Konny Reimann: Seine Tochter teilt Gänsehaut-Bild – es zeigt ihren schönsten Moment

Zu den RTL Zwei-Kult-Familien gehören neben den Geissens und den Wollnys auf jeden Fall auch die Reimanns! In ihrer Reality-Show „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“ nimmt das Hamburger-Urgestein Konny Reimann die Zuschauer mit in sein größtes Abenteuer: Auswandern!

Gemeinsam mit seiner Frau Manuela und seinen Kindern Jason und Janina wanderte der einstige Kälteanlagebauer 2004 nach Gainesville Texas aus. Im Jahr 2015 zog es Konny Reimann und seine Frau Manuela dann nach O’ahu auf Hawaii – Sohn Jason blieb in Texas, Tochter Janina lebt der Liebe wegen in Portland. Und genau auf diese Liebesgeschichte blickt die Familie nun gemeinsam zurück!

Die Reimanns wagen Blick in die Vergangenheit

Wahnsinn – in diesem Jahr feiern Janina Reimann und ihr Ehemann Coleman Burnett schon ihren achten Hochzeitstag. Der Beginn ihrer Liebesgeschichte war aber eher unromantisch am Campus ihrer Universität in Dallas. Als Janina sich hoffnungslos verlaufen hatte, bat Coleman ihr seine Hilfe an. Eine „Happy New Year“-Nachricht war schließlich der Beginn einer langjährigen Beziehung, die durch die Ehe besiegelt wurde.

2017 gaben sich Janina und Coleman vor der atemberaubenden Landschaft der Reimann’schen Wahlheimat Hawaii das Jawort. Gekrönt wurde ihr Liebesglück später durch die beiden gemeinsamen Kinder Charlie und Isla. Gemeinsam schwelgen Vater Konny und Tochter Janina nun in Erinnerung und schauen anlässlich des Jubiläums die Aufnahmen der Zeremonie. Janina erinnert sich: „Nachdem meine beiden Füße im Gras waren, habe ich zu Coleman geguckt und dann habe ich nur noch angefangen zu heulen.“ Vater Konny sagt in der Aufnahme unter Tränen: „Sie gehört jetzt dir“ und übergibt sein Mädchen an ihren zukünftigen Ehemann.

Die Reimanns schwelgen in Erinnerungen

Anlässlich des achten Hochzeitstags veröffentlicht Janina nun ein Hochzeitsbild mit der Unterschrift „Happy Anniversary“ auf Instagram. Da werden selbst ihre Fans nostalgisch:

„Das war wirklich eine schöne Hochzeit von euch. Danke,dass wir im TV ein Stück daran teilnehmen durften.“

„Alles Liebe zum Hochzeitstag! Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen.“

„Herzlichen Glückwunsch! Ich schaue mir die Folge bis heute immer wieder gerne an. Es war so schön.“

Vor allem konnten die Fans einmal eine ganz andere Seite von „Deutschlands bekanntestem Auswanderer“ sehen. Sein markantes Erscheinungsbild samt Schnäuzer, Jeans und Cowboyhut zeigt auf den ersten Blick nicht, dass hinter der Fassade auch nur ein Mensch mit Gefühlen und Emotionen steckt. Aber wie man so schön sagt: „Harte Schale, weicher Kern!“ Kein Wunder also, dass die ein oder andere Träne bei Konny Reimann geflossen ist, als seine einzige Tochter sich endgültig abgenabelt und ihre eigene Familie gründet hat!