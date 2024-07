Rammstein: Frau entdeckt sich in Band-Video – und reagiert sofort

Es sind Konzert-Tage, die die Stadt Gelsenkirchen, aber auch die Fans wohl lange nicht mehr vergessen werden. Zunächst hielt mit Taylor Swift einer der absoluten weltweiten Superstars in der Ruhrpott-Stadt Hof. Drei Konzerte spielte die 34-Jährige im Stadion des Zweitligisten Schalke 04. Und schon kurz nach Taylor kamen mit Rammstein die nächsten Superstars in die Stadt. Wenn die Gigs am Mittwoch (31. Juli 2024) beendet sein werden, werden die Mannen rund um ihren umstrittenen Frontmann Till Lindemann gleich fünf Mal die Veltins-Arena gefüllt haben.

Eine Leistung, die bislang nur wenige Bands vollbringen konnten. Auch, weil die Show, die Rammstein Abend für Abend liefern, keine normale ist. Zwar interagiert die Band wenig mit ihrem Publikum (wie wenig, kannst du hier nachlesen), dafür jedoch bietet sie eine Show, die es in sich hat.

Rammstein spielen derzeit in Gelsenkirchen

Die Bühne – ein monumentales Werk, die Feuershow – einzigartig. Und so sind auch die Konzert-Videos, die Rammstein über ihre Social-Media-Kanäle ihren Fans zur Verfügung stellen, meist ähnlich spektakulär anzuschauen, wie die Konzerte selbst. So auch das Video, das Rammstein von ihrem Auftritt in Reggio Emilia (Italien) gedreht hatten.

++ Rammstein in Gelsenkirchen: Fan macht irre Entdeckung auf der Bühne – „Das war ja mal ein Anblick“ ++

Da sehen wir die Vorbereitungen der Band vor dem Konzert, Ausschnitte der Rammstein-Performance auf der Bühne, und auch eine junge Frau, die in Schaum gehüllt auf den Schultern eines anderen Fans sitzt, und eine Deutschland-Fahne bei sich trägt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fan entdeckt sich im Rammstein-Video

Einmal im Video der Lieblingsband sein, das wünscht sich wohl jeder echte Fan und so reagierte die Rammstein-Anhängerin auch direkt in den Instagram-Kommentaren auf ihren unerwarteten Video-Auftritt.

„Ich bin das Mädchen im Video mit der deutschen Flagge. Erstes Rammstein Konzert – bis jetzt das beste, was ich je gesehen habe. Die Pyro ist echt next Level“, so die junge Frau. Da scheint sich jemand echt zu freuen.