Rammstein-Frontmann Till Lindemann zeigt sich mit IHM – „Träume ich?“

Till Lindemann (62) und die Band Rammstein lassen seit über dreißig Jahren die Herzen von hartgesonnenen Rockern höherschlagen. Energiegeladene Live-Shows, kraftvoller deutscher Gesang und oftmals kontroverse, provokative Texte: Es gibt wahrscheinlich keine deutsche Rockband, die so polarisiert wie Rammstein.

Umso erstaunlicher ist ein aktuelles Foto und ein Besuch von Till Lindemann in Abu Dhabi. Er nahm diese lange Reise für einen ganz speziellen Menschen auf sich. Der Kontrast könnte nicht größer sein! Doch mit wem zeigt sich die Rocklegende so vertraut, Arm in Arm?

Till Lindemann und Chris Martin: Hard- und Kuschelrock vereint

Kuschelrock meets Hardrock: Auf einem aktuellen Beitrag bei Instagram zeigt sich Rammstein Frontmann Till Lindemann eng an der Seite von Coldplay-Sänger Chris Martin. Eine Begegnung, die Fans beider Lager wohl gleichermaßen überrascht und vor ein großes Rätsel stellt. Was vereint die beiden Musiker in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Können Fans auf eine gemeinsame Produktion hoffen?

+++ Auch sehr interessant: „Dschungelcamp“: Kurz vor Einzug verkündet RTL-Star die Trennung +++

Nein! Till Lindemann besuchte ein von Coldplay ausgerichtetes Konzert in Abu Dhabi am Dienstag (14. Januar 2025). Dies zeigen mehrere Fanvideos. Darüber hinaus wurde der deutsche Rockstar sogar persönlich von Chris Martin begrüßt und anschließend geadelt: „Es ist wahnsinnig aufregend, Till von Rammstein willkommen zu heißen, einer unserer Lieblingsbands.“

Till Lindemann überrascht seine Fans

Till Lindemann teilte dieses Erlebnis durch einen Schnappschuss mit seinen Fans auf Instagram. Dazu richtete der 62-Jährige stolze und poetische Zeilen an den englischen Sänger und Songwriter.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Dieses Foto von Till Lindemann und Chris Martin ging viral und überraschte zahlreiche Menschen.

Nachdem das Foto Instagram im Sturm erobert hatte, ließ sich eine Welle an faszinierten und überwältigten Fanreaktionen von Menschen aus der ganzen Welt erkennen. Zusätzlich dazu lieferte es auch Gesprächsstoff und heizte Spekulationen an. Werde es bald eine musikalische Zusammenarbeit zwischen den beiden Rockgrößen geben? Hier ein kleiner Auszug der zahlreichen User-Kommentare:

„Till Lindemann x Coldplay Collab?“

„Das Duo, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen.“

„Zwei Legenden! Ich liebe euch beide!“

„Träume ich? Du hast ein Foto gepostet? Mein Tag ist gerettet!“

„Zwei Genies! Schön, euch so glücklich zu sehen!“

„Musik & Konzerte schaffen es tatsächlich, dass man kurz aus seinem Leben aussteigt!“

Es bleibt spannend: Bleibt es nur bei diesem einmaligen Foto? Oder bahnt sich zur Freude zahlreicher Fans eine außergewöhnliche Zusammenarbeit zweier Rocklegenden an?