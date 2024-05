Rammstein erhalten Nachricht vor Konzert: Sie betrifft auch alle Besucher – „Absurd!“ 

Aufruhr vor Rammstein-Konzert! Am Mittwochabend (15. Mai) stehen Till Lindemann und seine Band-Kollegen im Rahmen ihrer „Europe Stadium Tour“ in Dresden auf der Bühne. In Sachsens Landeshauptstadt geben Rammstein in den nächsten Tagen insgesamt gleich vier Konzerte.

Doch ihre Fans vor Ort werden sich wundern. Denn die Rocker werden die Bühne eher verlassen als sonst.

Rammstein bekommen Nachricht vor Konzert

Der Grund ist eine Anordnung der Stadt Dresden. Demnach soll laut „Bild“ zuvor eine Schallimmissions-Prognose der Stadtverwaltung erstellt worden sein – mit ernüchterndem Ergebnis: Die Rammstein-Konzerte sind schlichtweg zu laut!

Wegen des Lärmschutzes müssen die Musiker noch vor 22 Uhr von der Bühne sein. Der Konzertveranstalter hat die Konzerte aus diesem Grund auch extra eine Stunde früher – um 18.30 Uhr – angesetzt. In anderen deutschen Städten wie Frankfurt oder Gelsenkirchen ist der Konzertbeginn dagegen erst 19.30 Uhr.

Seit 15.30 Uhr konnten Fans am Mittwoch schon in die Dresdner „Rinne“, wo das Rammstein-Spektakel mit der Vorband Abélard stattfindet – spätestens ab 19.30h stehen Till Lindemann und Co. dann selbst auf der Bühne.

Stadtrat Holger Zastrow ist nicht gerade erfreut über die radikale Entscheidung der Stadtverwaltung. „Diese Entscheidung ist bieder und alles andere als gastfreundlich. Viele Konzertbesucher von außerhalb schaffen es so kaum noch rechtzeitig aufs Festgelände. Die ‚Rinne‘ ist doch extra für solche Veranstaltungen konzipiert worden und nun wird das nicht genutzt und Rammstein und ihre Feuershow finden bei Tageslicht statt. Absurd!“, wird er bei „Bild“ zitiert.

Übrigens sind Rammstein nicht die Einzigen, die in Dresden so strikte Auflagen bekommen haben. Auch AC/DC werden am 16. und 19. Juni um 22 Uhr von der Bühne verschwunden sein.