Queen Elizabeth II: Damit hätte niemand gerechnet – ER bricht am Sarg der Königin in Tränen aus

Tausende Menschen trauern aktuell in London um die verstorbene Queen Elizabeth II. In Schaaren pilgern sie zur Westminster Hall, wo der Sarg der ehemaligen Regentin steht.

Bis zu 40 Stunden warten die Menschen mittlerweile, die sich von Queen Elizabeth II. verabschieden wollen in der Schlange zur Westminster Hall. Doch für die meisten ist das eine Ehrensache. Auch für diesen Weltstar.

Queen Elizabeth II.: Weltweit bekannter Profi-Fußballer trauert um die Königin

Dass auch bei Prominenten keine Ausnahme in der Schlange gemacht wird, sehen wir jetzt an dem weltberühmten Fußballer David Beckham. Der Engländer stellt sich nämlich, wie alle anderen auch in die Warteschlange. Stolze zwölf Stunden soll er darauf gewartet haben sich von Queen Elizabeth II. verabschieden zu können. Trotz Tarnversuchen mit Mütze und Co. blieb er natürlich nicht lange unerkannt. Einmal in der Westminster Hall angekommen, passiert das, womit niemand wirklich gerechnet hätte.

Das solltest du über Queen Elizabeth II. wissen:

Ihr vollständiger Name war Elizabeth Alexandra Mary

Am 6. Februar 1952 bestieg sie den Thron – sie war 70 Jahre lang an der Macht und die dienstälteste Regentin der Welt

Ihre Krönung war die erste, die live im Fernsehen übertragen wurde

Queen Elizabeth II. ist am Nachmittag des 8. September 2022 in ihrer Sommerresidenz im Balmoral Castle in Schottland gestorben

In Westminster Hall in London kann das Volk jetzt Abschied nehmen

Ihre Beerdigung findet am 19.09.2022 statt

Queen Elizabeth und David Beckham haben sich immer sehr gut verstanden. (Archivfoto) Foto: IMAGO / i Images

Queen Elizabeth II.: David Beckham fängt an zu weinen

Als er vor dem Sarg der verstorbenen Königin steht, kann er sich nicht mehr beherrschen. Schließlich hat er die Queen zu ihren Lebzeiten häufig getroffen und sich immer gut mit ihr verstanden. Eine Sache der Ehre also für David Beckham sich auf diese Weise zu verabschieden. Und dann kullerten die Tränen.

Nach seinem Besuch am Sarg sagt er laut RTL Informationen: „Es war sehr emotional, diese Stille, die Atmosphäre im Raum ist schwer zu beschreiben. Wir sind alle da, um Ihrer Majestät, der Queen Danke zu sagen, dafür, dass sie so herzlich und fürsorglich und beruhigend war über all die Jahre. Wenn wir aufgehört haben, um die Queen zu trauern, gibt es einen neuen König – es ist eine schwierige Situation gerade“.

Neulich wurde bekannt gegeben, dass die Queen geheime Briefe hinterlassen hat. Die dürfen aber erst in 63 Jahren geöffnet werden. Mehr dazu erfährst du hier.