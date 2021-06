Pur: Tiefe Trauer bei der Band um Hartmut Engler – Drummer Stöcki ist tot

Große Trauer bei der Band „Pur“ und ihren Fans. Schlagzeuger Martin 'Stöcki' Stoeck ist tot. Das gab die Band um Frontmann Hartmut Engler auf Facebook bekannt.

Demnach erlag Stöcki bereits am zweiten Juni diesen Jahres einer schweren Krebserkrankung. Auf Facebook gedachten „Pur“ ihrem ehemaligen Bandmitglied in einem rührenden Abschiedsbrief.

„Pur“ trauern um Schlagzeuger Martin 'Stöcki' Stoeck

„Wir trauern um unseren langjährigen Schlagzeuger Martin "Stöcki" Stoeck. Wie auch wir erst heute erfahren haben, ist Martin am 02.06.21 nach schwerer Krebserkrankung von uns gegangen. Wir hatten so viele, unglaublich tolle Momente auf der Bühne und Backstage. Wir behalten dich, deine Lebensfreude und deine Gummibärchen in allerbester Erinnerung. Und jedes Fell, das du durchgetrommelt hast, hat uns auf der Bühne besser gemacht. Rest in Peace, Stöcki. In Liebe, Pur“, so die Band.

--------------------

Das ist die Band 'Pur':

Der Bandame 'Pur' entstand erst 1985

Zuvor trug die Band die Namen „Crusade“ und „Opus“

Die Band besteht heute aus den Mitgliedern Hartmut Engler (Gesang), Joe Crawford (Bass), Rudi Buttas (Gitarre), Ingo Reidl (Keyboard), Matthias Ulmer (Keyboard), Martin Ansel (Gitarre), Frank Dapper (Schlagzeug) und Cherry Gehring (Keyboard)

Zu ihren größten Hits gehören Songs wie „Abenteuerland“, „Lena“ oder „Ein graues Haar“

Ihr erfolgreichstes Album ist die Platte „Abenteuerland“. Pur verkauften davon über 2.000.000 Platten

Das bislang letzte Album veröffentlichten Pur im Jahr 2018. Es heißt „Zwischen den Welten“

--------------------

Martin Stoeck war zwischen 1995 und 2015 Schlagzeuger bei „Pur“. Wurde danach von Frank Dapper abgelöst.

----------------

