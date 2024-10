ProSieben wirft Programm um – der Grund versetzt eine ganze Stadt in Ekstase

Bei ProSieben kommt es am Donnerstagabend (10. Oktober) zu einer großflächigen Änderung in der Primetime. Statt den Sängern bei „The Voice of Germany“ zu lauschen, muss sich das Publikum mit „TV Total“ und Moderator Sebastian Pufpaff anfreunden.

Ab 19.45 Uhr zeigt ProSieben nämlich eine Sondersendung zu Ehren eines Profifußballers – und dieser versetzt eine gesamte Stadt in Ausnahmezustand. Darauf haben Tausende Fans sehnsüchtig gewartet.

ProSieben-Zuschauer werden sich wundern

Eigentlich läuft am Donnerstagabend aktuell immer „The Voice of Germany“ im Programm von ProSieben. In dieser Woche macht man beim Sender jedoch eine Ausnahme – und das für keinen Geringeren als Fußball-Legende Lukas Podolski. Dieser verabschiedet sich nun offiziell von seinem ehemaligen Verein, dem 1. FC Köln.

Dazu wird Sebastian Pufpaff in der einstündigen Sondersendung „TV Total Poldi Spezial“ einmal auf die bewegte Karriere des ehemaligen Nationalspielers zurückblicken. Und das ist noch nicht alles: Lukas Podolski wird nach er Sendung im Rahmen seines Abschiedsspiels nochmal aufs Spielfeld kommen.

ProSieben überträgt das letzte Spiel von Lukas Podolski live aus dem Rheinenergiestadion im TV. Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss und Reporterin Andrea Kaiser führen dabei durch den Abend. Die Zuschauer können sich neben Lukas Podolski aber auch auf zahlreiche andere Topspieler der letzten Jahre freuen.

Die Gästeliste an diesem Abend kann sich nämlich durchaus sehen lassen. In Poldis Team spielen beispielsweise Manuel Neuer, Per Mertesacker, Benedikt Höwedes, Kevin Großkreutz, Roman Weidenfeller, Ron-Robert Zieler und Matthias Ginter. Außerdem werden Jogi Löw, Hansi Flick und Oliver Bierhoff erwartet.