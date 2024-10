„GNTM“: ProSieben lässt die Bombe platzen – jetzt darf es jeder wissen

Noch schlummert der Laufsteg, doch schon bald werden wieder zahlreiche Nachwuchstalente bei „GNTM“ ihr Glück als Model versuchen. Dabei sind die Plätze in der Castingshow heiß begehrt – seit nunmehr 19 Staffeln sucht Supermodel Heidi Klum nach der neuen Nummer 1 in der Fashionbranche. Doch wie sieht die Zukunft der ProSieben-Show aus?

Schließlich steht 2025 mit der Jubiläumsstaffel eine ganz besondere auf dem Plan. Auf Instagram sickern nun die ersten Informationen durch.

„GNTM“: ProSieben lässt die Katze aus dem Sack

Heidi Klum ist nicht nur selbst internationales Supermodel, sondern teilt ihre Erfahrungen in der Modelwelt seit 2006 mit den Kandidaten ihrer Castingshow „GNTM“ – und die ist heutzutage vielfältiger denn je. Ob Mann oder Frau, groß oder klein, jung oder alt – inzwischen spricht die ProSieben-Sendung mehr Teilnehmer als je zuvor an.

Und das Beste daran: Das Format bleibt treuen Zuschauern auch weiterhin erhalten. Auf Instagram lässt ProSieben jetzt die Bombe platzen: „Mehr ‚GNTM.‘ Mehr ProSieben. Mehr Joyn. Heidi Klum und ProSieben verlängern ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre. Und nicht nur das. Seit Dienstag laufen die Dreharbeiten zur glamourösen, 20. Jubiläumsstaffel von ‚Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum‘ in München.“

Die Reaktionen der Fans lassen nicht lange auf sich warten!

„GNTM“: Fans reagieren deutlich

Dass das Interesse an „GNTM“ auch für die 20. Staffel nicht nachgelassen hat, beweist ein Blick in die Kommentarspalte. „Ich freue mich auf die nächsten Jahre GNTM!“, „Dann ergeben meine Donnerstage wieder Sinn“ oder „Das wird eine legendäre Staffel“, lauten nur einige der positiven Meinungen.

Doch auch kritische Stimmen folgen prompt. „Und ich kann mit Stolz sagen, ich habe keine einzige Staffel jemals gesehen“, äußert ein User. Eine andere Kandidatin ist enttäuscht, es nicht in die Sendung geschafft zu haben: „Das bedeutet, dass ich nicht für das 20-jährige Jubiläum ausgewählt wurde. Ich habe mich beworben.“

Ob man sie nun mag oder nicht – Fakt ist: Quotengarantin Heidi Klum bleibt ProSieben auch die nächsten Jahre noch erhalten!