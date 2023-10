ProSieben: Abschied nach 15 Jahren! SEIN Verlust könnte richtig weh tun

Er war lange der mächtigste Mann bei ProSieben und Sat.1: Daniel Rosemann. 15 Jahre lang arbeitete Rosemann für die Sendergruppe, sorgte unter anderem dafür, dass die TV-Show „The Masked Singer“ bei ProSieben landete, einer der größten Erfolge der jüngeren Sender-Geschichte. Doch nun endet die Zusammenarbeit. Ein Abschied, der richtig weh tun könnte.

„Daniel Rosemann, Senderchef von SAT.1 & ProSieben, hat sich nach 15 Jahren bei ProSiebenSat.1 entschieden, das Unternehmen im besten Einvernehmen zum Ende des Jahres 2023 zu verlassen, um sich neuen Projekten zu widmen“, heißt es dazu von ProSieben und Sat.1.

ProSieben verabschiedet sich von Daniel Rosemann

Rosemann meldet sich mit emotionalen Worten zu seinem Abschied. „ProSieben und SAT.1 nach 15 sehr intensiven Jahren zu verlassen, ist definitiv die größte und schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben bislang getroffen habe. Aber für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich gehe mit großer Dankbarkeit für alles, was ich mit meinen Teams in den vergangenen Jahren gestalten konnte. Es war und ist ein großes Geschenk, Programme wie ‚The Masked Singer‘, ‚Wer stiehlt mir die Show?‘, das ‚1%-Quiz‘, ‚Uncovered‘, ‚Joko & Klaas gegen ProSieben‘, ‚Jenke‘ oder ‚The Voice of Germany‘ zu entdecken, mit Ideen, Liebe und Leben zu füllen. Es war eine wunderbare Aufgabe, sieben Jahre ProSieben und zwei Jahre SAT.1 zu fühlen und zu denken. Zum Abschied sage ich Danke an alle Künstlerinnen und Künstler, allen Produzentinnen und Produzenten, an alle Kolleginnen und Kollegen, die meine Arbeit für ProSieben und SAT.1 in den vergangenen Jahren zum vielleicht besten Job der Welt für mich gemacht haben. Danke euch“, so der Senderchef.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann. Foto: IMAGO/Sven Simon

Mehr Nachrichten:

ProSieben Sat.1 stellt sich hingegen neu auf. „Aufgrund der strategischen Neuausrichtung des Konzerns und der Fokussierung auf das Kerngeschäft Entertainment wird ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets auch der CEO der Seven.One Entertainment Group. Die dreiköpfige Geschäftsführung besteht darüber hinaus aus Henrik Pabst, Chief Content Officer (CCO), und Stefan Endriß, Chief Financial Officer (CFO)“, heißt es von der Sendergruppe.