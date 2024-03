ProSieben verkündet TV-Hammer – DAS gab es noch nie

Spätestens seit 2023 hat Deutschland das Eishockey-Fieber gepackt. Die deutsche Nationalmannschaft hat mit dem Gewinn des Vizeweltmeistertitels Geschichte geschrieben. Nun soll das Märchen 2024 weitergehen.

Am 10. Mai startet die Eishockey-WM in Tschechien. Fans können die Spiele live mitverfolgen – und zwar im Free TV. Das verkündete ProSieben am Donnerstag (21. März).

ProSieben: DAS gab es noch nie

Die Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) darf direkt zu Beginn auf die Kufen. Der amtierende Vize-Weltmeister startet am ersten Spieltag um 15.45 Uhr in Tschechien gegen die Slowakei. Und ProSieben überträgt die Partie live im Free-TV.

„Großer Sport gehört auf einen großen Sender. Die deutsche Eishockeynationalmannschaft hat mit Olympia-Silber 2018 und dem Vizeweltmeistertitel 2023 Geschichte geschrieben“, erklärt ProSieben-Senderchef Hannes Hiller. Und das erste Spiel der Deutschen soll nicht das Einzige bleiben – ganz im Gegenteil.

ALLE Spiele des deutschen Teams bei der Eishockey Weltmeisterschaft sollen bei ProSieben und Joyn gezeigt werden – das gab es zuvor noch nie. Das sind mindestens alle sieben Vorrunden-Partien gegen die Slowakei, USA, Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich. Doch das war es noch nicht.

30 Live-Spiele bei der Eishockey-WM auf Prosieben

„Insgesamt übertragen ProSieben und ProSiebenMaxx (jeweils gleichzeitig im Livestream auf Joyn und ran.de) 30 Partien, darunter zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Duell um Platz drei und das Finale“, teilte der Sender mit. Hinzu kommt laut Mitteilung eine Zusammenfassung der Highlights aller Spiele auf ran.de.

Matthias Killing und Christoph „Icke“ Dommisch sind vor Ort, begleiten das DEB-Team über das Turnier hinweg und berichten an den Spieltagen. Kommentiert werden die Spiele live aus dem Stadion von Basti Schwele und Eishockey-Experte Rick Goldmann.