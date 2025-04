„Promis unter Palmen“: Bittere Pleite für Sieger Cosimo! „Ging ans Finanzamt“

In der Reality-Show „Promis unter Palmen“ konnte Cosimo Citiolo triumphieren, sackte am Ende nicht nur die goldene Kokosnuss, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 44.200 Euro ein.

Für Cosimo, der in TV-Formanten nie ein Geheimnis aus seinen Steuerschulden macht, eine willkommene Finanzspritze. Doch nur wenige Tage, nachdem sein Sieg bei „Promis unter Palmen“ offiziell wurde, ist das Preisgeld schon fast wieder weg.

„Promis unter Palmen“: Chico muss Preisgeld mit Finanzamt teilen

Mit Charme, Schweiß und guter Laune erkämpfte sich Cosimo Citiolo bei „Promis unter Palmen“ den Sieg und damit auch den Jackpot von 44.200 Euro. Für den 45-Jährigen, der seine Karriere 2005 bei „Deutschland den Superstar“ startete, ein Batzen Geld, den er gut gebrauchen kann.

Allerdings wurde der „Checker vom Neckar“ nach seinem TV-Triumph schnell von der Realität eingeholt, musste einen Teil seines Preisgeldes über das Finanzamt versteuern. „Die Hälfte ging leider an das Finanzamt“, erklärt Cosimo gegenüber „Bild“. Für seine eigene Tasche blieben ihm also nur noch knapp 24.200 Euro!

„Promis unter Palmen“-Cosimo: Dafür gibt er sein Geld aus

Seinen übrigen Teil des Gewinns wusste der Deutsch-Italiener allerdings gut zu investieren, wie er weiter berichtet: „Ich habe mir neue Outfits geholt, die ich euch dann in den nächsten Shows zeigen werde.“ Seine bunten Hemden sowie extravaganten Outfits sind schließlich sowas wie Cosimos Markenzeichen.

Neben dem Preisgeld hat Cosimo bei „Promis unter Palmen“ auch einige neue Bekanntschaften gewonnen. Besonders gut verstanden hat er sich mit Menowin Fröhlich und Nikola Glumac, aber auch Iris Klein habe ihn den Sieg auf der großen After-Show-Party zur Sendung gegönnt. „Am meisten habe ich mit Menowin, Nikola und Iris gefeiert“, bestätigt Cosimo.

Nicht so gut lief es dagegen mit Luxus-Lady Claudia Obert, die Cosimo für ihren Rauswurf aus der Villa verantwortlich macht. Davon lässt sich der „Promis unter Palmen“-Sieger seine Stimmung aber nicht verhageln. „Wer mich genervt hat, habe ich zum Glück schon vergessen“, macht er deutlich.