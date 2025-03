„Promis unter Palmen“: Lisha rechnet mit Claudia Obert ab – „Am wenigsten verdient“

Seit dem 17. Februar kämpfen Reality-Stars in „Promis unter Palmen“ um 50.000 Euro. Aktuell wird es ernst im Sat.1-Format: Die Show geht mit großen Schritten aufs Finale zu. Während Folge 7 erst am Montag (31. März) im Free-TV läuft, ist die letzte Folge bereits in der RTL+-Mediathek abrufbar. Doch am Strand von Thailand fliegen auch ordentlich die Fetzen.

Aber nicht nur in der Show gibt es Ärger, auch privat wird weiter ausgeteilt! Besonders zwischen Lisha Savage und Claudia Obert kracht es heftig!

„Promis unter Palmen“: Lisha schmiedet Intrige

Lisha hat bei „Promis unter Palmen“ schon einige ihrer Mitstreiter ins Visier genommen – erst krachte es mit Lotto Chico, der nach einem heftigen Streit sogar die Show verlassen musste. Nun ist Claudia Obert an der Reihe! Dabei verstanden sich die beiden anfangs noch gut, doch schon in Folge 7 schmiedet sie Pläne gegen die 63-Jährige.

Lisha setzt alles daran, Claudia aus dem Spiel zu drängen. Vor dem Match ätzt sie: „Wer es am wenigsten verdient hat, im Finale zu stehen, ist Claudia.“ Sie plant, absichtlich zu verlieren, um Obert auf die Exit-Liste zu bekommen und hat Cosimo unbemerkt mit in die Intrige gezogen.

Am Ende geht ihr Plan auf: Claudia kassiert alle Stimmen und muss gehen. Die anderen verabschiedet sie, Cosimo straft sie mit Verachtung. Claudias Fazit: „Besonders viel Gehirnschmalz hatten die meisten Teilnehmer nicht. Am Ende war ich froh, dass ich da raus bin.“ Doch der Zoff geht weiter. Auch auf Instagram feuert Lisha ordentlich gegen ihre Mitstreiterin.

„Promis unter Palmen“: Lisha nimmt kein Blatt vor den Mund

„Und auch Claudia Obert sollte Füße küssen!“, legt Lisha in ihrer Instagram-Story los. Sie packt weiter aus: „Oder wie sie Yvonne als billige H*** beleidigt hat! Dann aber sagt, die Worte von Iris wären unterstes Niveau! Ihr seid einfach FAKE AF!!!“

Worte, die sitzen. Lisha macht damit einmal mehr deutlich: Sie nimmt definitiv kein Blatt vor den Mund!

Claudia Obert schweigt bisher zu dem Angriff. Doch Sat.1 gibt ihr am heutigen Montagabend die Chance zur Abrechnung. Obert ist in „Promis unter Palmen – Die Late Night Show“ (ab 22.40 Uhr) zu Gast.