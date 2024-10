„Promi Big Brother“: Zuschauer können es nicht fassen – „Komplett verloren im Kopf“

Die erste Woche „Promi Big Brother“ ist bereits vorbei und die zweite und damit auch schon letzte Woche der Reality-Show ist angebrochen. Kommenden Montag (21. Oktober) findet das große Finale statt – und in dem will natürlich jeder Kandidat dabei sein.

Im Weg steht dem aber neben Big Brother das Zuschauervoting, denn die haben mit ihren Anrufen auch in der Hand, wer im Container bleiben darf und wer gehen muss. Ein Umstand, der immer wieder für Überraschungen sorgt, so auch am Montagabend (14.10.). Fans können es nicht fassen.

„Promi Big Brother“: Gleich zwei Teilnehmer müssen gehen

Für gleich zwei Bewohner des Containers ist an diesem Abend Schluss mit „Promi Big Brother“. In den vergangenen Tagen musste noch niemand gehen, doch jetzt stehen die ersten Auszüge an.

Bei Instagram geben einige aufmerksame Zuschauer unter einem Post der Sendung bereits ihre Prognose ab, wer gehen muss. Besonders häufig genannt werden dabei Reality-TV-Darstellerin Leyla Lahouar, Moderatorin Verena Kerth und Wildcard-Gewinnerin & Influencerin Sarah Wagner.

Zuschauer können es nicht glauben

Doch erstere und letztere erhalten so viele Anrufe, dass sie zunächst geschützt sind und nicht rausfliegen. Und das sorgt für Unmut bei den Zuschauern. „Wer ruft bitte für Sarah an?? Jedes einzelne Toast dort drin ist spannender…“, findet ein User. Eine Meinung, mit der er offenbar nicht alleine dasteht.

„Wer für Sarah angerufen hat, ist auch komplett verloren im Kopf“, kommentiert eine andere Person und spricht damit vielen aus der Seele, die nicht fassen können, dass Sarah vorerst weiter ist.

Doch es gab genug Zuschauer, die für die Wildcard-Gewinnerin stimmten und somit dafür sorgten, dass sie bei „Promi Big Brother“ bleiben darf. Anders als bei Verena – sie musste als Erste gehen.