„Promi Big Brother“: Entscheidung gefallen – auch dieser Kandidat muss gehen

Die zweite Woche „Promi Big Brother“ ist in vollem Gange und das heißt: Nach und nach müssen weitere Kandidaten gehen. Am Montag (14.10.) war Schluss für die ersten beiden Teilnehmer. Für alle Verbliebenen geht das Zittern damit weiter.

Die alles entscheidende Frage, wer als nächstes dran ist, quält nicht nur die Container-Bewohner, sondern auch die Zuschauer vorm Fernseher. Um 22.44 Uhr am Dienstag (15.10) folgt schließlich die Erlösung, als feststeht, wer als nächstes seine Koffer packen muss.

„Promi Big Brother“: Das ist die große Frage

Sieben Tage lange lebten die 14 Kandidaten der aktuellen „Promi Big Brother“-Staffel im Container, bevor sie am Montag dann erstmals Abschied nehmen mussten. Mit Verena Kerth und Bea Peters mussten gleich zwei Personen die Show verlassen. Sie bleiben aber natürlich nicht die einzigen!

+++ Sinan Movez privat: Dreier mit Twenty4Tim? – „Nur Freunde“ +++

Nach und nach wird sich der Container leeren. Die Frage ist nur, wann. Noch weiß nur Big Brother alleine, wann wie viele Kandidaten gehen müssen. Fest steht nur: Im Finale werden wie üblich nur noch vier Bewohner stehen, alle anderen müssen vorher gehen.

Sinan ist raus

Und einer davon am Dienstag. Bei Instagram spekulierten die Fans daher vor der Entscheidung wild, wenn es diesmal treffen würde. Dabei herrschte ungewohnte Einigkeit. Viele wünschten sich, dass Elena die Show verlassen muss und hofften, dass Mike und Leyla bleiben dürfen.

Doch, ob es am Ende auch so kam? Die Antwortet laut jein! Denn alle drei durften bleiben. Für Sinan war hingegen die Zeit bei „Promi Big Brother“ am Dienstag vorbei. Er musste unter Tränen die Show verlassen.

Wer ihm folgen wird? Das könnte sich schon am Mittwoch zeigen. Denn dann läuft ab 20.15 Uhr bei Sat1 eine neue Folge.