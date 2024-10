Sinan Movez privat: Dreier mit Twenty4Tim? – „Nur Freunde“

Lustige Clips und spektakuläre Tanzperformances – dafür kennt man Sinan Movez auf Instagram und Tiktok. Der Influencer und Performer ist mit seinen Tiktoks durch die Decke gegangen und hat mittlerweile knappe drei Millionen Follower. Doch wie tickt Sinan Movez privat?

Immer wieder sieht man Sinan Movez auf Social Media an der Seite verschiedener anderer Influencer – mitunter Twenty4Tim, der für seine Songs bekannt wurde und im „Dschungelcamp“ antrat. Privat wurden Sinan Movez und Twenty4Tim schon beim Küssen gesichtet. Was wirklich zwischen den beiden Influencern läuft, erfährst du bei uns.

Sinan Movez privat: Wie ist sein Tiktok-Leben WIRKLICH?

Sinan Movez wurde am 21. Januar 2005 in Karlsruhe geboren – sein echter Name ist Sinan Altinkaya. Den Künstlernamen wählte er wahrscheinlich, um den Inhalt seiner Tiktoks besser zu unterstützen. Sinan Moves ist professioneller Tänzer und hat mit seiner Crew sogar schonmal die Süddeutsche Meisterschaften gewonnen. Mit seinen Tiktoks gelang ihm 2022 der Durchbruch zum Millionen-Erfolg. Auf Instagram teilt Sinan Movez Selfies, und Kooperationen mit großen Marken – aber auch private Einblicke in sein Leben sind mit dabei.

Der private Lebensstil von Sinan Movez scheint in den sozialen Medien sehr glamourös. Der Influencer unternimmt Reisen nach Dubai, zeigt teure Luxus-Sportwagen und leicht bekleidete Frauen in Whirlpools. Sinan Movez wohnt mit seiner Familie, mit unter seine Schwester Aylin und Aleyna, in einem großen Haus, das einer modernen Villa gleichkommt. Im Jahr 2023 wurde Sinan Movez Schwester Aleyna 15 Jahre alt. Dass in Sinan Movez Leben aber nicht alles Glanz und Gloria ist, lässt er auch mal blicken. Als im Mai 2023 jemand wichtiges starb, meldete sich Sinan Movez unter Tränen aus Social Media ab. Im Juli 2023 absolvierte Sinan Movez sein Abitur.

Sinan Movez und Twenty4Tim: Was steckt hinter der Beziehung?

Sinan Movez und Twenty4Tim sind seit einigen Jahren gut befreundet. So tauchte Sinan Movez schon in Twenty4Tims Musikvideo zu „Gönn Dir“ auf. Bei Instagram lichten sich die beiden immer wieder mit roten Herzen ab. Im Jahr 2022 unternahmen Sinan Movez und Twenty4Tim privat eine romantische Reise nach Rom, wo sie sich sehr innig zeigten. Für Fans stand fest: Da läuft mehr als Freundschaft. Zudem verriet Twenty4Tim kurz nach der Rom-Reise, er habe kürzlich seinen letzten Sex und auch schonmal einen Dreier mit zwei Männern gehabt. Ob einer davon wohl Sinan Movez war?

Zu den Couple-Gerüchten äußerte Twenty4Tim, Sinan Movez wäre wie ein kleiner Bruder für ihn – was eine Beziehung oder Flirt ziemlich ausgeschlossen macht. Beide Influencer halten ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Was die Sexualität betrifft, äußerte Sinan Movez auf Tiktok, dass er weder schwul noch heterosexuell sei. Er habe schon Jule (julesboringlife), aber auch Männer wie Twenty4Tim geküsst und mache eben das, wonach ihm gerade ist – die beiden sind für ihn bloß Freunde. Genauso steht es um die Teilnahme von Sinan Movez bei „Promi Big Brother“, wo er 2024 mit 19 Jahren als jüngster Kandidat in den Container zieht.

Wie Sinan Movez privat tickt, weißt du jetzt. Doch wie steht es um die anderen Teilnehmer im Container? Was „Promi Big Brother“-Teilnehmerin Cecilia Asoro privat macht, erfährst du hier.