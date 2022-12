„Promi Big Brother“: Auftritt von Jeremy Fragrance schockt Zuschauer – „Schwer zu ertragen“

Sein Auftritt war kurz, aber unvergesslich. Nach wenigen Tagen im Container entschied sich Jeremy Fragrance dazu, „Promi Big Brother“ zu verlassen. Es war eine bittere Enttäuschung für seine Fans und jene, die gerade erst an dem Duft-Influencer Gefallen gefunden hatten.

Jeremy Fragrance mauserte sich mit seinem kurzen Aufenthalt zum Publikumsliebling. Umso größer war die Begeisterung, als Sat.1 bekannt gab, dass der Aussteiger nochmal als Gast zurück in die Show kommt. Bei seinem Auftritt am Donnerstagabend (2. Dezember) sorgte der ehemalige „Promi Big Brother“-Kandidat dann allerdings für ungewöhnliche Szenen, die den Zuschauern Sorgen bereiteten.

„Promi Big Brother“: Jeremy Fragrance kämpft mit den Tränen

„Du hast vorhin angedeutet, dass du die Zeit danach als so belastend empfunden hast, dass du dir wünschen würdest, wieder im Haus zu sein?“, fragt Marlene Lufen in der Live-Show nach. Und lässt damit bei Jeremy Fragrance alle Dämme brechen.

„Im Haus hatte ich Restriktion zu allem. Ich hatte kein Youtube und nichts – kein Handy. Das war wunderbar. […] Ich war im ‚Big Brother‘-Haus soweit restriktiert, dass ich mich gefreut habe, wenn ich die Augen zumachen durfte“, antwortet er. Dann kämpft er mit den Tränen und sagt: „Ich war im ‚Big Brother‘-Haus soweit, dass ich schon wusste, wo ich sterben will.“

„Promi Big Brother“-Fans in Sorge um Jeremy Fragrance

Marlene Lufen sieht sichtlich besorgt aus, als sie seine Hand greift und versucht, ihn zu beruhigen. Aber Jeremy Fragrance ist noch nicht fertig und sagt: „Ich habe Kohle ohne Ende, ich kann jeden Tag 20 Mädels bumsen. Ich habe goldene Rolex, roten Ferrari, aber wer das Schwert in der Scheide lässt, dem gehört die Welt. Auf die Scheiße zu verzichten, das ist das, was wichtig ist.“

Es klingt wie Selbstreflexion vor laufender Kamera, als Jeremy Fragrance ganz ehrlich sagt: „Ich habe so hohe Erwartungen an mich, dass ich die so im Arsch bin, wenn ich die nicht erfülle. Ich muss immer besser werden.“

Dass der Influencer bei der anschließenden Ankündigung zu seiner Sat.1-Reportage plötzlich begeistert aufspringt und von Tränen keine Rede mehr sein kann, irritiert und schockiert zugleich.

Auf Twitter kommentieren die Fans der Show seinen Auftritt und sind besorgt.

„Warum holt ‚Promi Big Brother‘ einen psychisch dermaßen angeschlagenen und erkrankten Ex-Mitwirkenden wie Jeremy Fragrance zurück in die Show? Und dreht auch noch eine eigene Doku über ihn? Unglaublich…“

„Es ist schwer zu ertragen, Jeremy Fragrance so zu sehen“

„Der Auftritt war schon etwas verstörend gerade“

Auch, wenn er nicht bei allen mit seiner Art ankommt, Fans, die hinter ihm stehen und gerne mehr von ihm sehen wollen, hat er zuhauf. Am Freitagabend (2. Dezember) zeigt Sat.1 die Reportage „Jeremy Fragrance – Number One: Von ‚Promi Big Brother‘ zurück in die Welt“, hier dürften die Zuschauer den Influencer dann auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen lernen.