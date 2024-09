Pietro Lombardi: Rührende Liebeserklärung von seiner Laura – „Glücklich, dich an meiner Seite zu haben“

Seit seinem Sieg der RTL-Show „DSDS“ im Jahr 2011 lebt Pietro Lombardi ein Leben auf der Überholspur. Auch liebestechnisch läuft es für den Sänger wie am Schnürchen, seit knapp zwei Jahren ist er mit der Influencerin Laura Maria Rypa verlobt.

Aus seiner vorherigen Beziehung stammt Pietro Lombardis erster Sohn Alessio, im Jahr 2023 bekam der Musiker sein erstes gemeinsames Kind mit seiner Laura. Vor wenigen Wochen brachte Laura dann den kleinen Amelio zur Welt. Nun nutzte die Influencerin die Gunst der Stunde und machte ihrem Liebsten eine rührende Liebeserklärung.

Emotionale Worte an Pietro Lombardi

Dem Instagram-Profil von Laura Maria Rypa folgen stolze 891.000 Menschen. Für gewöhnlich teilt die Influencerin Einblicke in ihr Mamadasein und Outfit- und Stylingtipps. Doch der neuste Beitrag der zweifachen Mutter wird ihren Liebsten Pietro Lombardi sicherlich tief bewegen. Die 28-Jährige teilt ein Video vom letzten Auftritt des Sängers und kommentiert es mit rührenden Worten.

Die Influencerin schreibt: „Ich möchte dir sagen, wie stolz ich auf dich bin und auf alles, was du leistest. Du arbeitest so hart und gibst immer dein Bestes, und das beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue. Du kannst unfassbar stolz auf dich sein für das, was du bis jetzt erreicht hast, und ich weiß, dass du noch so viel mehr erreichen wirst.“ Doch dann wird es sogar noch schöner.

Die Verlobte von Pietro Lombardi schwärmt: „Dein Mut und deine Entschlossenheit inspirieren mich. Du zeigst mir, was es bedeutet, nie aufzugeben und immer an sich selbst zu glauben. Ich bin so glücklich, dich an meiner Seite zu haben, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir in die Zukunft zu schauen.“ Mit diesen Worten beweist die Influencerin noch einmal mehr ihre Liebe für den Sänger.

Begeisterte Worte von den Fans

Die Fans von Pietro Lombardi scheinen die liebevollen Worte von Laura Maria Rypa zu gefallen. Unter dem Instagram-Beitrag der Influencer finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Ihre Fans schreiben:

„Macht Laura selten sowas. Umso schöner und bedeutsamer ist es, wenn eine Frau ihrem Mann dann ein Liebesgeständnis macht.“

„Wow, dieser Text geht glatt unter die Haut, so ehrlich und gefühlvoll. Ihr beide seid füreinander bestimmt und ergänzt euch perfekt.“

„So schön geschrieben. Und ich bin mir sicher, du bist für ihn genauso wichtig. Ihr seid einfach so süß zusammen!“

„Einen Partner gefunden zu haben, der einen in allem komplett macht. Der immer hinter einem steht, dem man vertrauen kann. Das ist heutzutage echt ein Jackpot.“

Die Worte, die Laura für ihren Pietro gefunden hat, scheinen sogar die Fans des Paares berührt zu haben.

Wann die Hochzeit des Paares stattfinden wird, hat Pietro Lombardi bisher noch nicht bekannt gegeben. Lange wird es aber sicherlich nicht mehr dauern.