„Promi Big Brother“: Zuschauer fällt deutliches Urteil – „Schaue diesmal nicht“

Alle Augen sind am Montagabend (7. Oktober) auf DAS Reality-Lager schlechthin gerichtet: Denn „Promi Big Brother“ geht in eine neue Runde und kehrt mit der 12. Staffel ins TV-Programm zurück. Dabei ist Drama vorprogrammiert! Die Kandidaten müssen in den „Container“ einziehen – ein als Wohnung eingerichtetes Fernsehstudio – und sich dort regelmäßig verschiedenen Challenges stellen.

Doch schon kurz nach Ausstrahlung der ersten Folge gehen die Zuschauer auf die Barrikaden!

„Promi Big Brother“: Es fällt sofort auf

Der Kampf um 100.000 Euro hat bei „Promi Big Brother“ wieder begonnen! Auf den Sieg hoffen unter anderem Reality-TV-Stars Mike Heiter und seine Freundin Leyla Lahouar, Schauspielerin Mimi Fiedler oder Ex-„GNTM“-Star Cecilia Asoro. Doch neben den Teilnehmern rückt schnell ein anderes Detail in den Vordergrund: Die Studioeinrichtung.

Denn statt das Promi-Haus wir vor einigen Staffeln noch auf zwei Etagen aufzuteilen, gibt es mittlerweile lediglich einen einzigen Bereich. Vielen Fans stößt die Umstellung bitter auf!

„Promi Big Brother“: Fans auf 180

Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram oder X machen Fans ihrem Ärger Luft. „Ernsthaft? Derselbe Container wie im letzten Jahr, nur mit einer anderen Wandverkleidung und anderem Inventar? Der Container bei ‚Promi Big Brother‘ wird von Jahr zu Jahr auch immer langweiliger und einfallsloser. War früher echt besser (mit den 2Etagen/Bereichen)!“, urteilt ein Zuschauer.

Andere stimmen zu: „Wieder nur ein Bereich. Dann schaue ich es diesmal nicht. War letztes Jahr echt schon langweilig genug.“ Treue Fans hingegen sind positiver gestimmt. „Ich freue mich auf die Show“ oder „Ich finde die Staffel bisher einfach nur gemütlich und sehr interessant. Mir gefällt auch der Container mittlerweile sehr gut, passt total ins Gesamtbild“, fallen weitere Reaktionen aus.

Im TV-„Container“ wohnen die Teilnehmer laut Senderangaben auf 378 Quadratmetern Lebensraum. Dazu gehören neben einem Wohnbereich und einem Schlafzimmer auch eine Küche, ein Aufenthaltsraum, ein Badezimmer mit jeweils zwei Duschen und Toiletten sowie zwei Sprechzimmer. Der Innenhof ist mit Whirlpool und Sauna ausgestattet. Für die Einkäufe, die die Promis erledigen können, gibt es diesmal einen „Promi Big Brother Späti.“