„Promi Big Brother“: Letztes Geheimnis gelüftet – Sender holt SIE dazu

Paukenschlag bei „Promi Big Brother“!

Am Freitagmorgen (17. November) gibt es erste Einblicke in das, was die Fans bei „Promi Big Brother“ erwarten wird. Das Motto dieser Staffel: „Back to the roots“. Seit Langem ziehen die 13 Promis wieder in einen richtigen Container. Ganz zur Freude der Zuschauer verraten die Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen beim ersten Durchgang durch das Haus, wer die letzten beiden Kandidaten sein werden.

Trommelwirbel, bitte! Beim Rundgang durch den Container verraten Marlene Lufen und Jochen Schropp, welche zwei Kandidaten noch einziehen werden. Zum einen dürfen sich die Fans auf Jürgen Milski freuen. Der Partyschlagersänger war 2000 bereits im „Big Brother“-Haus und belegte den zweiten Platz. Ob ihm das den entscheidenden Vorteil verschafft?

Und noch ein Promi findet seinen Weg in den Container: Iris Klein! Die Ex-Frau von Peter Klein wird somit zum ersten Mal nach der Trennung auf seine Ex treffen. Darauf dürften sich Tausende Zuschauer besonders freuen.

„Promi Big Brother“ mit zahlreichen Neuerungen

Seit Langem werden die Kandidaten wieder auf engstem Raum in einem Container zusammenleben. Während es letztes Jahr noch drei Bereiche gab, müssen die Kandidaten jetzt wieder mit einem auskommen. Die Promis wissen allerdings nicht, dass es keinen Luxusbereich geben wird.

Stockbetten, Sammelduschen und nur eine Toilette: Auf eine Sonderausstattung müssen die Prominente in jedem Fall verzichten. Privatsphäre? Luxus? Freiraum? Fehlanzeige! Dazu kommt, dass die Zuschauer 24 Stunden am Tag in einem Livestream sehen können, was im Container so abgeht. Eins ist klar: Drama und Streit ist hier definitiv vorprogrammiert.

Sat.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 20. November 2023 um 20.15 Uhr im TV-Programm und anschließend in der Mediathek bei Joyn.