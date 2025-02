Joko & Klaas: Jetzt macht es ProSieben öffentlich

Menschen, die auf einzigartige Quizformate stehen, haben bald großen Grund zur Freude. Dabei können ProSieben-Zuschauer bald eine neue Show mit den Sender-Lieblingen Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) auf den TV-Bildschirmen verfolgen.

Doch was kommt dabei auf das Publikum zu? Und wann wird das Format erstmals ausgestrahlt?

ProSieben: Quizfans erwartet zukünftig eine neue Überraschung

Im vergangenen Jahr hatte das beliebte Moderatorenduo Joko und Klaas die Chance, einen ganzen Sendetag bei ProSieben nach ihren eigenen Wünschen zu füllen. Für die damalige Abendunterhaltung entschieden sie sich für ein Quizformat mit dem einfallsreichen Titel „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“, welches sie höchstpersönlich moderierten.

Die Sendung erwies sich als echter Quotenhit und zog damals zahlreiche Zuschauer an. Senderchef Hannes Hiller war fasziniert vom Konzept und wollte es schnellstmöglich regelmäßig in das ProSieben-Programm integrieren.

Nun ist es geschehen: Am Samstag, den 22. März 2025 feiert „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ sein TV-Comeback bei ProSieben! Außerdem ist es auf Joyn abrufbar. Doch damit nicht genug – geplant sind gleich vier Ausgaben, die Woche für Woche ausgestrahlt werden.

ProSieben: Jeder kann um 100.000 Euro quizzen

Für Quizfans, die die Premiere damals verpassten: Jeder Mensch hat die Möglichkeit sich am Quizpult zu beweisen und um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro zu zocken. Drei Teilnehmer werden hierbei in 25 Runden antreten.

Wer die richtige Antwort gibt, bringt die gesamte Gruppe eine Runde weiter. Bei einer falschen Antwort scheidet der Kandidat oder die Kandidatin aus und wird durch einen neuen Anwärter auf den Gewinn ersetzt. Wenn sich niemand traut, die Antwort zu geben, müssen alle drei das Quiz verlassen. Wer die entscheidende 25. Frage korrekt beantwortet, darf die 100.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Die Regeln klingen verständlich, doch um ein Detail machen der Sender sowie Joko und Klaas ein großes Geheimnis. So soll bis kurz vor dem Startschuss geheim bleiben, in welcher Stadt das Event stattfindet. Fest steht jedenfalls: Es wird mit Sicherheit irgendwo in Deutschland sein.