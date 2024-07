Prinz William: Diese Szene lässt ihn nicht mehr los – es geht um Prinz Harry

Prinz William musste in den vergangenen Monaten schwierige Zeiten durchmachen, darunter der Tod seiner Großmutter, der verstorbenen Queen, und von Prinz Philip. Dieses Jahr kam dann die nächste Schocknachricht: Sowohl bei seinem Vater, König Charles, als auch bei seiner Frau, Prinzessin Kate, wurde Krebs diagnostiziert.

Während sich der zukünftige Thronfolger auf den Rückhalt seiner Familienmitglieder stützen kann, muss er eine Person bereits seit Jahren missen – Prinz Harry. Zwischen den royalen Brüdern liegt seit längerem ein Zwist, der seit dem Rücktritt Harrys als arbeitender Royal verstärkt wurde. Vor allem eine Sache geht dem Prinzen von Wales bis heute nicht aus dem Kopf.

Prinz William bleibt eine Szene unvergessen

Die einst unzertrennlichen Brüder, Prinz William und Prinz Harry, stehen heute im Mittelpunkt eines öffentlichen Dramas. Ihre Beziehung, die von Kindheit an von enger Verbundenheit und gemeinsamen Schicksalsschlägen geprägt war, hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Was einst als ein unerschütterliches Band zwischen den beiden Prinzen galt, wurde durch verschiedene Ereignisse und Entscheidungen auf die Probe gestellt.

Eine davon war der Tag, an dem die verstorbene Queen 2022 im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland verstarb. Damals traf Prinz William schnell ein, während Prinz Harry separat anreiste, um sich von seiner Großmutter zu verabschieden. Royal-Expertin Ingrid Seward erinnert sich an den emotionalen Tag und daran, wie William alles bewältigt hat.

Prinz William: Diese Situation meisterte er mit Bravour

Demnach habe der Prinz alles mit „Finesse“ gemeistert, auch die Kontroversen mit Harry. „Selbst in diesem emotionalen Moment war Kate nicht in der Lage, an seiner Seite zu sein. Es war der erste Tag ihrer Kinder in einer neuen Schule und sie hatte zu Recht das Gefühl, sie müsse sie unterstützen“, so Seward gegenüber dem „Mirror.“

„Es gab auch ein Problem mit Prinz Harry, dessen Frau Meghan der Meinung war, wenn Kate im Haus der Königin in Balmoral sei, sollte sie auch dort sein dürfen. William hat den ganzen schwierigen Tag mit viel Fingerspitzengefühl gemeistert“, erinnert sich die Expertin weiter.

Während Prinz William als zukünftiger König Großbritanniens weiterhin seinen royalen Verpflichtungen nachgeht, sucht Harry seinen eigenen Weg fernab des königlichen Rampenlichts. Diese gegensätzlichen Lebensentscheidungen werden wohl auch noch in Zukunft die Öffentlichkeit in Atem halten.