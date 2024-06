Prinz William erscheint nicht bei Termin – Verwandte springt ein

Als Thronfolger hat Prinz William alle Hände voll zu tun. Sein Terminkalender ist stets gut gefüllt und nicht immer ist es ihm möglich, bei allen Veranstaltungen persönlich zu erscheinen, die ihm am Herzen liegen.

Immer wieder muss der 42-Jährige daher auch Termine ablehnen – oder wie jetzt geschehen – sich anderweitig vertreten lassen.

Prinz William: Zu diesem Termin schaffte er es nicht

Die Pflicht ruft, während sich daheim seine krebskranke Frau Prinzessin Kate irgendwie durch den Tag kämpft. Für Prinz William sind es aktuell schwere Wochen, die er aber irgendwie übersteht. Immerhin hat er die Unterstützung seiner royalen Verwandten, auf die er sich verlassen kann.

Sie sind zur Stelle, wenn der Sohn von König Charles sie braucht und springen ein. So wie jüngst Prinzessin Beatrice, die Cousine von William, die an einem Rundtischgespräch von seinem „Earthshot Prize“ teilnahm, während der Thronfolger mit Staatsgästen aus Japan zugange war.

Prinz Williams Cousine schien sichtlich Spaß zu haben

Sicherlich hätte der 42-Jährige sich gerne selbst an dem Austausch mit Investoren und Philanthropen zur Erkundung von Wasser als Investitionsthema beteiligt, doch da der Termin ausgerechnet mit dem lange geplanten Staatsbesuch des japanischen Kaiserpaars Naruhito und Masako in Großbritannien kollidierte, war er verhindert.

Prinzessin Beatrice hingegen hatte offenbar noch keinen Termin in ihrem Kalender und bot Prinz William an, für ihn einzuspringen. Bilder zeigen die 35-Jährige in einem schicken blauen Kleid, wie sie strahlend an einem Tisch inmitten der anderen Teilnehmer sitzt. Sie scheint sichtlich Spaß zu haben.

Schon länger wird gemunkelt, dass sowohl Prinzessin Beatrice als auch ihre Schwester Prinzessin Eugenie gerne wieder Termine im Namen der Krone absolvieren würden. Sie gehören zwar eigentlich nicht zu den Working-Royals, könnten aber Prinz William, den krebskranken Monarchen Charles sowie die anderen arbeitenden Royals entlasten.