Prinz William: Besondere Geste, die so viel aussagt – „Du hast es geschafft“

Für Prinz William ist es kein einfaches Jahr. Nachdem sein Vater König Charles an Krebs erkrankt war, traf das Schicksal wenig später auch seine Ehefrau Kate. Der Dreifachvater muss also doppelt stark sein und seinen Liebsten in dieser ungewissen Zeit so gut es geht zur Seite stehen.

Parallel muss er auch für das Volk da sein und seinen royalen Verpflichtungen nachkommen. Eine große Herausforderung. Zum Glück kann sich William in dieser schwierigen Phase aber auf royale Unterstützer verlassen, wie unter anderem auf seine Tante Herzogin Sophie. Die war es auch, die kürzlich mit einer besonderen Geste signalisierte: „Ich stehe hinter dir.“

Prinz William: Auf ihre Unterstützung kann er zählen

Die Royalfamily hat turbulente Jahre hinter sich. Neben dem Megxit, also dem Austritt von Prinz Harry und Meghan Markle aus dem Königshaus, sorgten auch die Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew für viel Aufsehen. Darüber hinaus stellte der Tod von Queen Elizabeth einen einschneidenden Punkt für das Königshaus dar.

Vor allem König Charles und Thronfolger Prinz William hatten große Mühe, in dieser Zeit die Familie zusammenzuhalten und nach außen hin das Bild einer funktionierenden Monarchie zu präsentieren. Mit der Unterstützung und der Hilfe ganz bestimmter Familienmitglieder gelang es den beiden wichtigsten Männern im Königshaus allerdings. Und sie können sich auch jetzt, in einer weiteren schwierigen Zeit, darauf verlassen.

Liebevolle Geste von Verwandter für Prinz William

Im Rampenlicht stehen zwar stets König Charles, Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate. Doch ohne die unermüdliche Unterstützung von Prinzessin Anne, Prinz Edward und Herzogin Sophie, deren Auftritte meist deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen, würde die Monarchie aktuell wohl nicht so gut dastehen.

Denn zwei der wichtigsten Personen, Charles und Kate, müssen krebsbedingt schon seit Längerem kürzertreten. Royale Vertreter müssen her und stehen zum Glück bereit. Eine davon ist Sophie, die Frau von Prinz Edward. Sie nimmt nicht nur reihenweise Termine im Dienste der Krone wahr, sondern zeigte bei „Trooping the Colour“ auch mit einer persönlichen Geste Prinz William ihre Unterstützung.

Ein Foto bei X, gepostet von der CNN-Journalistin Victoria Arbiter, zeigt, wie Prinz William den Balkon des Buckingham Palace verlässt. Hinter ihm ist Sophie zu sehen, die liebevoll ihre Hand auf den Rücken des Thronfolgers legt. Dazu schreibt Arbiter: „Die Herzogin von Edinburgh, die immer zur Stelle ist, um ihre Unterstützung anzubieten, wurde dabei fotografiert, wie sie Prinz William ein tröstendes „Du hast es geschafft“ zuwarf, als die Royals nach ihrem Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palastes nach drinnen zurückkehrten.“

Zwar ist es nur eine kleine Geste, doch sie sagt so viel aus. Denn sie zeigt nicht nur, dass die Royals sich gegenseitig unterstützen und Halt in schweren Zeiten geben, sondern sie zeigt auch, wie nah sich die einzelnen Familienmitglieder stehen.