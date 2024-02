Prinz William: An DIESE Regeln müssen sich seine Kinder halten – „Aus einem bestimmten Grund“

Prinz William zeigt seit geraumer Zeit eine ganz andere Seite: seine fürsorgliche. Während sich Kate Middleton von einer geplanten Bauchoperation erholt, gehen seine Pflichten weit über Palastprotokolle hinaus. Nun haben Insider enthüllt, dass der zweite Thronfolger einige besondere Regeln für die königlichen Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, festgelegt hat – und das aus einem sehr guten Grund!

Am 17. Januar wurde bekannt gegeben, dass Kate Middleton erfolgreich operiert wurde und sich bis zu zwei Wochen im Krankenhaus erholen muss. Doch während sie ihre Genesung in Angriff nimmt, sorgt Prinz William dafür, dass das königliche Zuhause trotzdem wie gewohnt funktioniert.

Prinz William: Das sind die besonderen Regeln

Ein Insider verriet exklusiv gegenüber In Touch Weekly, dass Prinz William klare Anweisungen an die Kinder erteilt hat. „William sagt [den Kindern], dass sie nicht zu ungestüm und laut sein sollen.“ Doch mit einem 5-jährigen Prinz Louis, der gelegentlich vergisst, dass man nicht angerempelt werden sollte, bleibt abzuwarten, ob die königlichen Regeln wirklich durchgesetzt werden können!

Die Quelle enthüllte weitere Details über Kates Genesung: „Sie wird sich nicht frei bewegen können und darf keine schweren Lasten heben.“ Für die von Natur aus elanvolle Kate erweist sich das allerdings als echte Herausforderung. Als vielbeschäftigte Mutter von drei Kindern, darunter Prinz George, der sich manchmal wie ein Wirbelwind bewegt, und der lebhafte Prinz Louis, dürfte das eine echte Prüfung sein.

Prinz William schwingt den Kochlöffel

Während Kate Middleton sich erholt, übernimmt Prinz William nicht nur königliche Pflichten, sondern auch die Rolle eines fürsorglichen Ehemanns und Vaters. Zusammen mit dem Kindermädchen der Familie kümmert er sich um die Kinder, bringt sie zur Schule und zaubert sogar leckere Mahlzeiten. „Er hat sogar Kates Lieblingscurry zubereitet“, schwärmt die Quelle. Ein wahrer Prinz in der Küche!

Der Royal-Experte Robert Hardman betont, wie einzigartig es ist, dass Prinz William seinen Zeitplan geändert hat, um für seine Familie da zu sein. „Er stellt die Familie an die erste Stelle, und das aus einem ganz bestimmten Grund.“ Dieser Grund ist die Sicherheit und Geborgenheit der Kinder in einer turbulenten Zeit. Hardman fügt hinzu: „Er ist ein moderner Vater, der das königliche Leben normalisiert und sicherstellt, dass es für die Kinder so unauffällig wie möglich ist.“