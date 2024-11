Prinz William deutlich: „Immer einen besonderen Platz in meinem Herzen“

Prinz William hat wieder einmal gezeigt, dass für ihn auch Themen abseits des royalen Königshauses bedeutsam sind. Schon länger setzt sich der Prince of Wales für Naturschutz und Artenvielfalt in Afrika ein.

Jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Vor ein paar Tagen gab William bekannt, dass er ein wegweisendes Unterstützungsprogramm mit der „Tusk Organisation“ und der „Game Rangers Association of Africa“ für Ranger und andere, die eine entscheidende Rolle im Naturschutz spielen, in die Wege geleitet hat.

Prinz William: Hilfe in Afrika ist eine Herzensangelegenheit

Diese Initiative wird finanziell von der Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales unterstützt und erhält darüber hinaus Rückendeckung von der International Ranger Federation (IRF). Prinz William verkündete den Start der RWSI in einer bedeutenden Rede am 5. November 2024 auf dem 3. Globalen Gipfeltreffen von ,,United for Wildlife“ in Kapstadt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Offizielle Rede von Prinz William zur Gründung von ,,United for Life“

Der Sohn von Prinzessin Diana sagte, dass ein Schutz des Planeten ohne die Ranger nicht möglich sei. Durch die Organisation solle sichergestellt werden, dass die tatkräftigen Männer und Frauen dringend benötigte Lebensversicherungen erhalten. Das gebe ihnen und ihren Familien die Sicherheit, die sie für ihren gefährlichen Beruf brauchen würden.

Für Prinz William persönlich ist es eine Herzensangelegenheit. So sagte er einst: ,,Afrika hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen.“ In Afrika hatte er sich damals mit dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana auseinandergesetzt. Es diente ihm als Kraftspender zur Trauerbewältigung. Darüber hinaus machte er auf dem afrikanischen Kontinent seiner jetzigen Ehefrau Kate einen Heiratsantrag und fand schlussendlich in Namibia 2018 die Inspiration für den Umweltpreis.