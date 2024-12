Prinz William von allen Seiten – ein Porträt des zukünftigen Königs

Am Montagabend (16. Dezember) zur Primetime um 20.15 Uhr bietet die ARD Royal-Fans eine hoch erfreuliche Überraschung. So widmet sich der Sender einer der prägendsten Figuren der britischen Monarchie: Prinz William (42).

Die Dokumentation „Prinz William – vom Kronprinzen zum König“ beleuchtet den Mann, der als zukünftiger König Großbritanniens in den Startlöchern steht. Dabei geht es um seine persönlichen Meilensteine, seine Liebesgeschichte mit Kate, sein nervenaufreibendes Jahr 2024 und sein weitreichendes soziales Engagement.

Prinz William: Vielfältige ARD-Dokumentation

2024 war ein sehr schweres Jahr für Prinz William. Die öffentliche mediale Aufmerksamkeit, die Verantwortung als Thronfolger und die wachsenden Spannungen innerhalb der königlichen Familie stellten ihn immer wieder auf eine harte Probe.

Im Fokus der 45-minütige Dokumentation steht einerseits der hartnäckige Konflikt mit seinem Bruder Harry. Die Entfremdung der einst vereinten Brüder wurde durch Harrys Buch „Reserve“ und seine Enthüllungen weiter verstärkt. Es wird gezeigt, wie dieser Streit nicht nur die beiden Brüder, sondern das gesamte Königshaus belastet.

Besonders erschütternd war in diesem Jahr die Krebsdiagnose seiner geliebten Ehefrau Kate und seines Vaters König Charles III. Während William öffentlich Stärke zeigen musste, erlebte die Familie privat einen Sturm der Gefühle. Ihre Schicksale sorgten weltweit für Aufsehen. Außerdem stärkten sie den Zusammenhalt innerhalb der Familie von Prinz William, Kate, ihren Kindern sowie Charles und Camilla.

Prinz Williams Authentizität und Nahbarkeit stechen heraus

Außerdem beweist Prinz William wie kein Anderer, dass ein zukünftiger König nicht nur repräsentiert, sondern auch handelt. Bei den Themen Klimaschutz, psychischer Gesundheit oder sozialer Gerechtigkeit und diversen sozialen Projekten setzt er klare Zeichen. Sein Ziel dabei: Eine bessere Zukunft für alle.

Ein zentraler Themenbereich der Dokumentation ist ebenfalls die historische Aufgabe, die auf Prinz William zukommt. Er bereitet sich darauf vor, eines Tages als König das Erbe seiner Großmutter Elizabeth II. und seines Vaters Charles III. anzutreten. Doch anders als seine Vorgänger versucht er, die Monarchie moderner und zugänglicher zu gestalten.

Wie versucht er dies umsetzen? – Und dabei noch dem Widerstand vieler Menschen zu trotzen, die die britische Monarchie als nicht mehr zeitgemäß erachten? Welche Hoffnungen hat er generell an die Gesellschaft?

All diese Fragen werden am Montagabend (16. Dezember) im Ersten beantwortet. Außerdem ist die Dokumentation in der ARD-Mediathek flexibel abrufbar. Royal-Fans sollten sie sich nicht entgehen lassen. Mit emotionalen Einblicken, seltenem Archivmaterial und aufschlussreichen Interviews bietet die Reportage ein vielschichtiges Porträt des Herzogen von Cornwall. Vielleicht erfahren Liebhaber auf diesem Wege ja noch unbekannte Details über ihre Royals.