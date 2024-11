Prinz William: Jetzt gibt es keine Zweifel mehr – „Mache es möglich“

Besonders im vergangenen Jahr erregten die britischen Royals viel Aufmerksamkeit. Die Krebsdiagnosen von Kate Middleton und König Charles III. besorgten die Fans der royalen Familie, mittlerweile gibt es jedoch Entwarnung.

Die Herzogin hat ihre Chemotherapie mittlerweile erfolgreich abgeschlossen und konzentriert sich nun auf ihre vollständige Genesung. Mit dieser Gewissheit hat William wieder mehr Kapazitäten, um sich auf eigene Projekte zu konzentrieren. Bei einem aktuellen Pressebesuch machte der 42-Jährige jetzt ein großes Versprechen.

Prinz William plant große Reise

Am Montag (25. November) besuchte Prinz William die Royal Geographic Society in London. Während seines Besuchs traf der dreifache Vater auf den omanischen Thronfolger Theyazin bin Haitham. Das Duo begrüßte Mitglieder einer Expedition, die die Spuren des berühmten britischen Forschers Bertram Thomas nachvollziehen soll.

William und Haitham sind Mitpaten der Jewel of Arabia Expedition, bei der eine sechsköpfige Crew in einer dreißigtägigen Reise zu Fuß, auf Kamelen und mit Geländewagen entlang der Küste Omans einen der faszinierendsten Orte der Erde durchqueren wird. Bei seinem Besuch versicherte der 42-Jährige, dass er sobald wie möglich ebenfalls in den Nahen Osten reisen möchte. Ein Video, das dem Royal dann gezeigte wurde, bringt William zum Schwärmen…

Prinz William gesteht im Anschluss an die Vorführung: „Ich hatte gerade die Gelegenheit, mir einige Bilder aus der RGS-Sammlung anzusehen, und sie wecken warme Erinnerungen an meinen Besuch im Oman im Jahr 2019.“ Dem Expeditionsteam wünscht er „das Allerbeste“ für die anstehende Reise und gesteht: „Ich wünschte, ich könnte mich euch anschließen, aber ich werde eure Reise sehr genau mitverfolgen.“

Prinz William möchte „alles versuchen“

Momentan hat William zu viele royale Verpflichtungen, um in den Oman zu reisen. Doch der Sohn von König Charles III. versprach den Gästen der Royal Geographic Society, dass er „alles versuchen und eine Reise möglich machen“ wird. Der Royal bestätigt: „Wir befinden uns im Planungsprozess.“ Wann eine solche Reise für den 42-Jährien umsetzbar sein wird, bleibt vorerst abzuwarten.

Für den Moment genießt Prinz William die Zeit mit seiner kleinen Familie in England. Schließlich stehen im kommenden Monat die Weihnachtsfeierlichkeiten an, bei denen der Ehemann von Kate Middleton sicherlich nicht fehlen darf.