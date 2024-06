Prinz William über Ratschlag von Prinz Louis – „Mit Vorsicht genießen“

Auch wenn seine royalen Pflichten ihn stark beanspruchen und er öfter nicht zu Hause ist, pflegt Prinz William ein inniges Verhältnis zu seinen drei Kindern, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Die gemeinsame Zeit ist dem Sohn von König Charles III. heilig.

Er bringt seine Sprösslinge beispielsweise regelmäßig zur Schule und nutzt die Fahrt, um mit dem Nachwuchs über den Tag zu sprechen. So auch geschehen am 10. Juni. Da stand für William ein ganz besonderer Termin an, zu dem er am Morgen einen Ratschlag von Louis bekam.

Prinz William: An SIE hat Prinz Louis einen besonderen Ratschlag

Er absolviert jedes Jahr hunderte Termine, wirklich in Erinnerung bleiben werden Prinz William aber vermutlich nur eine Handvoll. In diesem Jahr dürfte dazu ganz sicher sein Treffen mit der englischen Nationalmannschaft zählen, die er kurz vor Abflug zur Fußball-EM nach Deutschland traf.

Als großer Fußball-Fan und Präsident des englischen Fußballverbands ein besonderer Termin für den Royal. Im Gespräch mit den Spielern und bei der Übergabe der Trikots war Prinz William die Freude sichtlich anzusehen. Nachdem er das Team motiviert und seine Daumen gedrückt hatte, übermittelte er schließlich noch einen Ratschlag von Prinz Louis.

„Mit Vorsicht genießen“

Diesen erhielt er am Morgen auf dem Weg zur Schule, als er seine drei Kinder fragte, was er der Nationalmannschaft sagen soll. Sein Jüngster antwortete daraufhin: „Der beste Rat, den ich bekommen habe, war, die doppelte Menge zu essen, die man normalerweise essen würde.“

Ein natürlich nicht ernstgemeinter Tipp, wie auch Prinz William weiß. „Ich hatte dann Visionen von euch allen, wie ihr mit dicken Bäuchen und vielen Seitenstichen auf dem Spielfeld herumrennt, also denke ich, dass man den Rat meines Jüngsten vielleicht mit Vorsicht genießen sollte“, so der Thronfolger bei dem Besuch der Mannschaft im St. George’s Park in Burton-on-Trent (Staffordshire).

Ob auch Prinz George und Prinzessin Charlotte eine Empfehlung für das englische Team hatten, um Europameister zu werden, verriet ihr Vater nicht.