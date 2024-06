Prinz William: Große Überraschung – passiert es wirklich?

Prinz William soll schon in wenigen Wochen deutschen Boden betreten. Das zumindest verriet der britische Fußballnationalspieler Harry Kane nach einem Besuch des Thronfolgers bei der Mannschaft kurz vor Beginn der EM 2024.

Kane, der beim FC Bayern München unter Vertrag steht, ist sich sicher, dass der Sohn von König Charles III. das britische Team vor Ort in einem der deutschen Stadien anfeuern wird.

Prinz William: Leidenschaft könnte in nach Deutschland führen

Auch bei Prinz William dürfte genau wie bei Millionen anderen Fußballfans die Vorfreude auf die Fußball-EM schon riesig sein. Der Royal gilt als großer Fan des Sports und ist in Großbritannien Präsident des englischen Fußballverbands. Eine Rolle, die ihn – neben seinem großen Interesse am Fußball – regelmäßig in die Fußballstadien des Vereinigten Königsreichs zieht.

+++ Prinz William in Sorge um Prinzessin Charlotte – „Hoffentlich ist alles gut gegangen“ +++

Dort ist man königlichen Besuch schon gewohnt. Nicht selten bringt der Sohn von König Charles III. auch seinen Ältesten Prinz George mit. Die Leidenschaft liegt also in der Familie. Dass die fußballbegeisterten britischen Royals wohl auch schon ganz heiß auf die EM sind, die ab 14. Juni in Deutschland stattfindet, dürfte daher außer Frage stehen.

„Ich werde mir jedes einzelne Spiel ansehen“

Prinz William stimmte sich bei einem Treffen mit der englischen Nationalmannschaft am 10. Juni schon mal auf das bevorstehende Fußball-Spektakel ein. Im St George’s Park in Burton-on-Trent (Staffordshire) überreichte der Royal den Spielern der englischen Nationalmannschaft ihre Trikots und motivierte das Team.

E-Mail-Adresse (Pflicht) Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Es gilt unsere Datenschutzerklärung.

Jetzt anmelden!

„Ich werde mir jedes einzelne Spiel ansehen. Wir freuen uns sehr darauf, genießt es wirklich und viel Glück, Jungs“, so Prinz William. Dass er allerdings auch plant, die Mannschaft direkt vor Ort bei ihren Spielen in Deutschland anzufeuern, verriet er nicht. Dies tat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane. Er erklärte im Anschluss an das royale Treffen: „Ich denke, er wird versuchen, einige Spiele zu besuchen, wenn es der Zeitplan zulässt. Er ist ein großer Fußballfan.“

Ob Kane damit recht behalten wird? Schon die kommenden Wochen werden es zeigen, denn die Fußball-EM findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli statt.