Prinz William macht trauriges Geständnis – „Auf keinen Fall bereit“

Es ist – oder soll zumindest – das schönste Fest des Jahres sein: Weihnachten. Auch bei den britischen Royals ist Heiligabend gespickt mit jahrelangen Traditionen und festlichen Bräuchen. Doch hinter der Königfamilie liegt ein schwieriges Jahr. Sowohl die abgeschlossene Krebsbehandlung von Prinz Williams Ehefrau Kate, als auch die andauernde Chemotherapie von König Charles werfen ein Schatten auf den Palast.

Kein Wunder also, dass vor allem bei William noch keine festliche Stimmung aufgekommen ist.

Prinz William: Er ist nicht bereit

Besonders bei Prinz William scheint in diesem Jahr die Freude auf Weihnachten gedämpft zu sein. Im Rahmen einer Feier des 1. Bataillons des Mercian Regiments bemühte er sich zwar, ein wenig Weihnachtsfreude zu verbreiten, doch so richtig überzeugen konnte er damit nicht. Als Oberst des Regiments besuchte er die Soldaten und ihre Familien in den Picton Barracks und verteilte Geschenke, wie der „Mirror“ berichtet.

„Bin ich bereit für Weihnachten? Nein, ich bin auf keinen Fall bereit“, gab der Prinz ehrlich zu. Auf die Frage nach seinen Plänen erzählte er von einem traditionellen Weihnachtsfest in Norfolk – mit 45 Familienmitgliedern „in einem Raum“, wie er betonte. Doch selbst das schien ihn nicht gerade in Festtagsstimmung zu versetzen.

Prinz William: Ernüchternder Ausblick

Statt Begeisterung für das Fest zeigte sich William auffallend nüchtern. Am meisten freue er sich auf einen langen Hundespaziergang und einen Kinobesuch mit seinen Kindern Charlotte, George und Louis. Spaß? „Schwer mit über 40“, sagte er auf die Frage, was er in der Weihnachtszeit unternehme.

Beim Thronfolger wird deutlich: Die belastenden Ereignisse des Jahres und die ständigen Verpflichtungen lassen wenig Raum für Besinnlichkeit.

Na hoffentlich findet Prinz William während der festlichen Zeit doch noch ein paar unbeschwerte Momente – wenn nicht beim Geschenkerausch, dann vielleicht bei einem Filmabend mit seinen Kindern.