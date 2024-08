Prinz William & Kate Middleton ganz normal? Von wegen! Selbst im Urlaub verzichten sie nicht auf Hilfe

Prinz William, Kate Middleton und ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis genießen derzeit den Sommer. Die Familie war bereits im Urlaub auf der Insel Tresco und verbrachte viel Zeit auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk.

Demnächst steht dann noch ein Aufenthalt auf Schloss Balmoral bei König Charles und anderen Familienmitgliedern an, bevor es im September dann wieder zurück nach Windsor geht – nach ein paar entspannten Wochen, die sie dann auch IHR zu verdanken haben.

Prinz William & Kate Middleton: Manche Angestellte dürfen sogar mit in den Urlaub

Die größten Vorteile eines royalen Lebens? Sicherlich gehören dazu auch zahlreiche Bedienstete. Sie stehen meist rund um die Uhr zur Verfügung und sorgen dafür, dass es ihren Chefs an nichts fehlt und ihnen jeder Wunsch erfüllt wird. Nicht anders sieht das bei Prinz William und Kate Middleton aus.

Auch sie verfügen über eine ganze Reihe an Mitarbeitern, die ihnen in allen erdenklichen Lebensbereichen zur Seite stehen. Einige von ihnen kommen den Royals dabei besonders nah und manchen wird sogar die Ehre zuteil, mit dem königlichen Paar in den Urlaub zu reisen.

SIE arbeitet bereits seit 10 Jahren für die Royals

Wer geglaubt hat, Prinz William und Kate Middleton würden in den Ferien auf Unterstützung verzichten, der irrt gewaltig. Denn die Expertise von einer besonderen Angestellten wollen sie auch in ihrer kostbaren privaten Zeit mit den Kindern nicht missen. Es handelt sich dabei um Nanny Maria Borrallo.

Die Spanierin ist seit 2014 für den Thronfolger und seine Gattin tätig und betreut regelmäßig die royalen Sprösslinge. Borrallo absolvierte ihre Ausbildung am renommierten Norland College und ist für ihren Job bestens qualifiziert. Sie beherrscht unter anderem Taekwondo und erhielt besonderes Fahrtraining, um auch für Geiselnahmen und Co. gewappnet zu sein.

Kein Wunder also, dass Prinz William und Kate Middleton auf ihre Super-Nanny niemals verzichten wollen und sie einem Bericht der „Sun“ zufolge auch demnächst bei ihrem Aufenthalt auf Schloss Balmoral um sich haben möchten.