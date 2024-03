Prinz William zieht Reißleine wegen Kate – Experte: „Es war an der Zeit“

Die Gerüchteküche brodelte, Verschwörungstheorien über Prinzessin Kates Gesundheitszustand machten die Runde – doch Prinz William will davon nichts wissen. Ein Sprecher des Royal teilte dem Magazin People nun mit, dass der Thronfolge sich auf seine Arbeit konzentriere und „nicht auf Social Media“. Der Royal-Experte Nick Bull sieht darin den einzig richtigen Schritt, um wilden Spekulationen einen Riegel vorzuschieben.

„Es war an der Zeit, dass William die Reißleine zieht. In London überschlugen sich die Theorien, und nun hat er klargestellt: ‚Genug ist genug’“, erklärt Bull im Gespräch mit Us Weekly.

Prinz William hat für Gerüchte keine Zeit

Die Spekulationen über Kates Gesundheitszustand hielten an, besonders als erste öffentliche Fotos der Prinzessin auftauchten. Sehr zum Leidwesen des Kensington Palasts, der vehement die Entfernung dieser Bilder forderte. Obwohl die amerikanische Presse sie veröffentlichte, löschte die britische Presse sie. Bull äußerte sich kritisch dazu: „Ich bezweifle, dass dies sehr hilfreich war. Ich denke, Prinz William musste wahrscheinlich klarstellen: ‚Seht mal, alles ist in Ordnung. Wir setzen unsere Arbeit fort.’“

Obwohl Prinzessin Kate sich bis nach Ostern eine öffentliche Auszeit nimmt, betont Bull, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. „Sie nehmen sich die notwendige Zeit für eine vollständige Genesung. Wäre sie zu schnell zurückgekehrt und hätte dann Rückschläge erlitten, hätte das nur mehr Spekulationen gefüttert.“ Bull vermutet, dass der Palast bewusst viel Zeit für Kates Erholung einkalkuliert hat.

Die ersten Bilder von Kate nach der Operation verstärken Bulls positive Einschätzung: „Fotos, die sie auf dem Schulweg zeigen, wie sie mit ihrer Mutter die Kinder zur Schule bringt, sind ein deutliches Zeichen dafür, dass es ihr gut geht.“