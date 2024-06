Prinz William spricht über Kates Zustand: Worte lassen aufhorchen

Es war eine Nachricht, die im März nicht nur Royalfans schockte. Als Kate Middleton am 22. März in einem Video bei Instagram ihre Krebserkrankung öffentlich machte, löste die Prinzessin von Wales auch große Sorgen bei Menschen aus, die sich eigentlich nicht für das britische Königshaus interessieren.

Die Anteilnahme auf der ganzen Welt war riesig und die Hoffnungen, dass es der 42-Jährigen bald besser gehen würde, hoch. Doch bislang scheint sich die Frau von Prinz William noch nicht besser zu fühlen. Ihre Rückkehr zu den royalen Pflichten zögert sich immer weiter hinaus. Wie schlecht geht es Englands zukünftiger Königin? Ihr Ehemann hat sich jetzt erneut zu ihrem Zustand geäußert.

Prinz William: Erst dann wird Kate wieder Termine wahrnehmen

Royalfans quält seit Wochen diese eine Frage: Wann wird Kate Middleton, die Frau von Prinz William, wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein? Seit sie selbst bekannt gegeben hatte, an Krebs erkrankt zu sein, ist sie abgetaucht und konzentriert sich voll und ganz auf ihre Therapie.

Viele gingen davon aus, dass die pflichtbewusste Prinzessin von Wales schnell wieder zur Arbeit zurückkehren würde, doch dem scheint nicht so. Erst wenn die Ärzte ihr Go geben, will die Dreifachmutter wieder Termine wahrnehmen. Noch lässt ihr Zustand das aber offenbar nicht zu.

Und das beunruhigt viele. Geht es Kate Middleton womöglich schlechter als angenommen? Kleine Updates zur Gesundheit seiner Frau gibt Prinz William immer wieder bei Terminen und lässt dabei das Volk aufatmen, so wie kürzlich bei der Hochzeit eines Freundes in Chester.

Als der Sohn von König Charles III. die Kathedrale nach der märchenhaften Trauung von Hugh Grosvenor und Olivia Henson verließ, bekundeten Schaulustige ihre Genesungswünsche für Kate. Prinz William bedankte sich daraufhin und erklärte: „Es geht ihr besser.“

Zwar sind es nicht viele Worte, doch sie lassen dennoch aufhorchen. Denn auch wenn die Prinzessin von Wales die Generalprobe für Trooping the Colour am 8. Juni absagen musste und vermutlich auch nicht bei der großen Parade in London am 15. Juni dabei sein wird – sie scheint sich offenbar auf dem Weg der Besserung zu befinden. Und das dürfte nicht nur sie selbst und ihre Familie, sondern auch die Royalfans freuen.