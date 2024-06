Prinz William in Sorge um Prinzessin Charlotte – „Hoffentlich ist alles gut gegangen“

Für Prinz William geht der royale Arbeitsalltag weiter, auch wenn seine Frau Prinzessin Kate zu Hause jeden Tag gegen den Krebs kämpft. Die Monarchie braucht ihren Thronfolger und das heißt für den 41-Jährigen: Er muss Termine absolvieren. So wie am Mittwoch (5.6.) in Portsmouth.

Dort fand eine Gedenkfeier anlässlich des D-Day statt. Eigentlich ein ernster und trauriger Anlass, doch das hinderte den Sohn von König Charles III. nicht, abseits der Bühne ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und Details zum Schultag seiner Tochter Prinzessin Charlotte zu verraten.

Prinz William plaudert aus: Darauf freute sich Prinzessin Charlotte so gar nicht

Er ist nicht nur der künftige König Großbritanniens, sondern auch liebevoller Familienvater. Das wurde bei dem jüngsten Auftritt von Prinz William im Süden Englands wieder deutlich. Eigentlich sollte es bei der Gedenkfeier um die tausenden Soldaten gehen, die im Zweiten Weltkrieg vor 80 Jahren in die Normandie zogen und Europa vor den Nazis befreiten, doch ein kleiner Junge lenkte im Gespräch mit William den Fokus auf etwas ganz anders.

Der junge Gast erkundigte sich nach Prinzessin Charlotte und entlockte Großbritanniens Thronfolger so ein paar Informationen zu seiner 9-jährigen Tochter. „Charlotte ist in der Schule, Charlotte hat Prüfungen“, erklärte Prinz William daraufhin und verriet, dass sie sich am Morgen auf die Tests nicht gefreut habe.

„Hoffentlich ist alles gut gegangen“

Doch genau wie die anderen Schulkinder, muss eben auch eine Prinzessin fleißig lernen und wie ihre Mitschüler Prüfungen bestehen. Das weiß natürlich auch William, dem nichts anderes übrig bleibt, als seiner Tochter die Daumen zu drücken. Und genau das tat er. „Hoffentlich ist alles gut gegangen“, so der dreifache Vater bei seinem Termin in Portsmouth.

Vielleicht bekam Charlotte neben den gedrückten Daumen aus der Ferne auch noch physische Unterstützung in der Lambrook School – immerhin drücken ihre beiden Brüder Prinz George und Prinz Louis in derselben Einrichtung in Berkshire die Schulbank. Und auch Mama Kate dürfte von daheim sicherlich fest an Charlottes Können geglaubt haben.

Bei so viel familiärer Unterstützung kann wohl nichts schiefgegangen sein – und das Ergebnis der Prüfung hoffentlich ganz zur Freude von Prinzessin Charlotte ausfallen.