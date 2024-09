Prinz William: Drei Wochen hütete er sein Geheimnis vor Kate Middleton

Kate Middleton und Prinz William führen eine Beziehung wie im Märchen. Drei wunderbare Kinder, riesige Paläste, eine Familie, die, bis auf wenige Ausnahmen in guten, aber auch in schlechten Zeiten fest zusammenhält.

Und auch wenn man so gerne sagt, dass es in einer Beziehung keine Geheimnisse geben sollte, manchmal gibt es sie eben doch. Auch bei Prinz William und Kate Middleton. Über eines berichtet nun der „Mirror“.

Prinz William hütete ein Geheimnis vor Kate Middleton

Vorab: Wirklich böse dürfte die heutige Princess of Wales nicht gewesen sein, dass Prinz William dieses Geheimnis vor ihr bewahrte. Es ging nämlich um ihr zukünftiges Leben. So begab es sich zu einer Zeit, in der Kate und William noch nicht verheiratet waren, dass Prinz William sich Gedanken darüber machte, wie er seiner Kate denn die Frage aller Fragen stellen könnte.

Und so zitiert der „Mirror“ das Paar, das einen kleinen Einblick in sein damaliges Seelenleben gewährte. Wir erinnern uns: William hatte bei einem gemeinsamen Urlaub in Kenia um Kates Hand angehalten.

„Es ist der Ort, an den mein Vater meinen Bruder und mich kurz nach dem Tod unserer Mutter mitnahm. Und als ich überlegte, wo ich Catherine am besten einen Heiratsantrag machen sollte, konnte ich mir keinen passenderen Ort als Kenia vorstellen, um auf die Knie zu fallen“, berichtete William in einem Interview.

Verlobung in Kenia

Doch dieser Schritt musste gut geplant sein. Drei Wochen lang trug Prinz William den Verlobungsring, den der königliche Juwelier Garrard hergestellt hatte, in seinem Rucksack herum. Natürlich ohne dass Kate etwas bemerkte.

„Ich wusste, wenn dieses Ding verschwinden würde, wäre ich in großen Schwierigkeiten“, scherzte William nach dem geglückten Antrag. Das Paar hatte sich auf der renommierten Universität St. Andrews kennengelernt. Zunächst waren sie nur Freunde, doch daraus sollte sich eine Liebe fürs Leben entwickeln.

