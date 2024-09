Prinz William: Unfassbare Bilder – tritt Prinz George bald in seine Fußstapfen?

Vor wenigen Tagen konnten Fans der britischen Royals endlich aufatmen. In einer emotionalen Videobotschaft teilte Kate Middleton ihren Anhängern mit, dass die an Krebs erkrankte Herzogin ihre Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen hat. Besonders die Unterstützung ihres Ehemannes Prinz William hat ihr durch diese schwere Zeit geholfen.

+++ Kate Middleton meldet sich mit emotionalem Video – „Ich habe meine Chemotherapie abgeschlossen“ +++

Nach so guten Nachrichten scheint die kleine Familie endlich Zeit für glückliche Momente zu haben. Deshalb nahm Prinz William seinen Sohn nun mit an einen ganz besonderen Ort, denn der kleine George soll scheinbar eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten.

Prinz William hat vollstes Vertrauen in seinen Sohn

Denn in der vergangenen Woche besuchten Prinz William, Kate Middleton und der kleine Prinz George den Flugplatz White Waltham in der Nähe von Maidenhead. Hier sollte der 11-Jährige seinen ersten Flug absolvieren, gemeinsam mit einem Fluglehrer ging es hoch hinaus. Prinz Georges stolze Eltern sollen vom Boden aus zugesehen haben.

Angereist waren Prinz William und seine kleine Familie zuvor mit drei Autos. Ein Schaulustiger berichtete der britischen Zeitschrift „The Sun“: „Die königliche Familie hat eine große Tradition beim Fliegen und es sieht so aus, als wäre George der nächste in der Reihe.“ Ab einem Alter von 16 Jahren dürfen die jungen Flugschüler in Großbritannien dann sogar ganz alleine fliegen.

In der royalen Familie Großbritanniens ist das Fliegen eine wahre Tradition. Bereits Georges Vater Prinz William hat eine Ausbildung zum Hubschrauberpiloten absolviert und auch sein Urgroßvater Prinz Philipp zählte das Fliegen zu seinen Leidenschaften. Es scheint, als würde der 11-Jährige in die Fußstapfen seiner Verwandten treten wollen. Augenzeugen zufolge soll der kleine Junge seinen ersten Flug geliebt haben.

Ein so unbeschwerter Familienausflug von Prinz William und Kate Middleton schien vor wenigen Wochen noch undenkbar gewesen zu sein. Mittlerweile blickt die kleine Familie wohl hoffnungsvoll in die Zukunft.