Als ihm Kates Familie zu viel wurde, ergriff Prinz William die Flucht

Gesellschaftsspiele sind so eine Sache. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Während Kate Middleton und ihre Familie scheinbar riesige Fans abendlicher Gesellschaftsspiele sind, sah das bei Prinz William stets ein wenig anders aus. Nicht etwa jedoch, weil er eine schöne Runde Karten nicht mochte. Im Gegenteil. Nein, Kate und ihre Familie waren dem künftigen König von England einfach zu ehrgeizig und verbissen.

Das zumindest behauptet Royals-Experte Christopher Andersen im „Mirror“. Er verriet:

„Wettbewerb liegt den Königen im Blut. Niemand genoss einen temperamentvollen Wettkampf mehr als die verstorbene Königin Elizabeth II., egal ob sie ihr Pferd in Ascot anfeuerte oder bei den Highland Games einem Tauziehen zusah. Prinz Philip war Weltmeister im Vierspännerfahren und Prinzessin Anne nahm an Pferdewettbewerben bei den Olympischen Spielen teil. Und König Charles war ein so leidenschaftlicher Polospieler, dass er sich dabei unzählige Verletzungen zuzog.“

Das alles sei jedoch nichts im Vergleich mit Kate Middleton und ihrer Familie.

Prinz William musste vor Kates Familie fliehen

„Aber die Royals wirken wie Kleingeister im Vergleich zu den Middletons, die Kate beigebracht haben, dass Gewinnen so ziemlich alles ist. Williams und Kates Kartenspiele sind so hitzig und kräftezehrend, dass William Ausreden erfindet, um nicht hineingezogen zu werden. Aber abgesehen von seinen Schwiegereltern, die um jeden Preis gewinnen wollen, hat William sich nie gescheut, in einem Wettkampf gegen Kate anzutreten“, so Andersen weiter.

Eine Geschichte, die auch James Middleton, der Bruder von Kate Middleton, so unterschreiben kann. „Es war nach dem Familienessen, wir saßen da und die Karten wurden herausgeholt, und er schaute, ob Ella einen Spaziergang brauchte oder er suchte sich eine Ausrede, um vom Tisch aufzustehen“, so Kates kleiner Bruder.

Und weiter: „Ella gab ihm eine gute Ausrede, dem erbitterten Konkurrenzkampf der Familie Middleton zu entfliehen, der jedes Mal zum Vorschein kommt, wenn wir unser liebstes, rasantes Kartenspiel, Racing Demon, spielen.“