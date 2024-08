Prinz William komplett verändert: „Das habe ich seit Jahren nicht gesehen“

Es sind aktuell schwere Zeiten für Prinz William. Nicht nur sein Vater, König Charles III., ist an Krebs erkrankt – auch seine Ehefrau Kate Middleton hat die Diagnose Krebs erhalten. Daher sind gemeinsame Auftritte des Paares in der Öffentlichkeit leider zu einer Seltenheit geworden.

Doch nun melden sich Prinz William und Kate Middleton überraschend mit einer Videobotschaft bei ihren Followern zu Wort! Viele freuen sich über das kurze Wiedersehen mit den Royals. Doch beim Anblick des 42-Jährigen sind zahlreiche Fans völlig fassungslos.

Prinz William präsentiert sich in neuem Look

Auf dem Instagramkanal von William und Kate taucht am Sonntagabend (11. August) ein unerwartetes Video auf. Gemeinsam mit Stars wie Snoop Dogg und David Beckham gratuliert das royale Paar den britischen Olympioniken und dankt ihnen für ihren Einsatz der letzten 16 Tagen.

+++ Prinz William jubelte nach Trennung von Kate Middleton: „Ich bin frei“ +++

„Gut gemacht, was für eine unglaubliche Reise! Jeder Sportler zeigte immenses Engagement, Herz und Leidenschaft. Ihr habt uns alle so stolz gemacht!“, schreiben die Royals zu dem Beitrag. Danksagung hin oder her – die Fans haben beim Anblick des Videos nur Augen für Prinz Williams neuen Look.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Prinz William völlig verändert

Wir mussten auch zweimal hinschauen: Prinz William zeigt sich in dem Video mit Bart! Sonst sieht man den 42-Jährigen stets mit glattrasierter, makelloser Haut. Die Veränderung scheint bei den Fans äußerst gut anzukommen. „William mit Bart, das habe ich seit Jahren nicht gesehen!“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise.

+++ Kate Middleton und Prinz William: Insider verrät – „Sie haben schreckliche Streitigkeiten“ +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Ich habe es mir nochmal angesehen, nur um Williams Bart zu sehen“, kommentiert ein anderer Fan. „Herzlichen Glückwunsch an Team GB! Und eine so tolle Überraschung, den Prinz von Wales mit Bart zu sehen“, heißt es von einer Dritten. Ginge es nach den Fans könnte der Thronfolger seinen Bart also ruhig öfter wachsen lassen.