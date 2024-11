Prinz William erhält ungewöhnlichen Titel – und schlägt damit Hollywood-Star!

Prinz William hat mal wieder ordentlich abgeräumt! Der zukünftige König sammelt nicht nur für sein Engagement Preise und Titel wie andere Briefmarken, sondern ist nun erneut in eine ganz besondere Liste aufgenommen worden – und das dürfte so einige überraschen! Nach Umwelt- und humanitären Ehrungen glänzt William jetzt nämlich in einer völlig neuen Kategorie.

Damit sorgt er nicht nur im Palast, sondern auch online für reichlich Schlagzeilen!

Prinz William: Es passiert zum zweiten Mal!

Prinz William hat es schon wieder getan! Zum zweiten Mal in Folge ist er offiziell der „Sexiest Bald Man!“ Auch wenn dies bei manchen für Stirnrunzeln sorgen dürfte, sprechen die Zahlen für sich. Denn Fakt ist: Mehr als 16.000 Suchanfragen nach dem Prinzen „oben ohne“ lügen nicht – die Welt liebt eben den kahlen Look von William.

Der Prinz von Wales ist dabei sogar glatt an Hollywood-Größen vorbeigezogen! Doch nicht an irgendwem, sondern an Dwayne „The Rock“ Johnson, Schauspielkollege und Filmproduzent Stanley Tucci oder Fußballer Zinédine Zidane. Die Daten sind dabei wissenschaftlich belegt.

Prinz William sorgt bei Fans für Herzklopfen

Reboot, eine Marketingagentur, analysierte Suchanfragen und körperliche Merkmale der bekanntesten glatzköpfigen Männer und kürte William zum absoluten Sieger, wie der „Mirror“ schreibt. Klar, da hat auch seine neue Bartpracht ihren Anteil, die William seit Sommer stolz trägt – und bei Fans besser denn je ankommt!

Und jetzt mal ehrlich: Wer hätte gedacht, dass William, einst der Herzensbrecher der Jugend, auch heute noch so für Herzklopfen sorgt? „Es scheint, als würde die Öffentlichkeit einstimmig zustimmen“, scherzen auch die Studienautoren. Und tatsächlich: Bei seinem letzten Auftritt in Militäruniform und mit passender Patrouillenmütze zog William am Remembrance-Day erneut alle Blicke auf sich. Im Netz gingen anschließend Schnappschüsse des Prinzen viral.

Liebe Männer mit Glatze, die Messlatte hängt jetzt hoch – denn ihr müsst gegen einen waschechten Prinzen konkurrieren!