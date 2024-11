Kate Middleton: Diese Änderungen nehmen die Royals jetzt vor

Viele Anhänger des royalen britischen Könighauses haben das Remembrance-Wochenende enthusiastisch und aufmerksam verfolgt. Das lange Warten hatte ein Ende: Es war für Kate Middleton der erste Auftritt bei einem relevanten royalen Ereignis nach ihrer Chemotherapie.

Dabei fiel sie besonders durch ihr strahlendes Lächeln und ihre neue Frisur auf: Ihre Haare waren zu einem tiefen eleganten Seitenscheitel gestylt und sie fielen in großen Locken über die rechte Schulter. Aber auch ihr Outfit stach sofort ins Auge! So überzeugte sie in einem dem Anlass angemessenen ganz in schwarz gewähltem knielangen, taillierten Mantelkleid, Strumpfhosen und High Heels.

Grundsätzlich stand an diesem historischen Remembrance Day (11. November 2024) alles im Zeichen des Waffenstillstandsabkommens von Compiègne sowie der im ersten und zweiten Weltkrieg gefallenen britischen Soldaten.

Die Prinzessin von Wales hat den Samstag an der Seite ihres Ehemannes Prinz William (42) beim Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall verbracht, wohingegen sie am Sonntag den Remembrance Day Service am Kriegerdenkmal Cenotaph zusammen mit Herzogin Sophie (59) vom Balkon aus betrachtete. Nach der Rückkehr des royalen Ehepaares zu seinem Anwesen nahm es eine ganz bestimmte Veränderung auf seinen Social Media Accounts vor. Diese stachen den aufmerksamen Fans sofort ins Auge.

Kate Middleton: Ein Foto mit zwei Signalen

Die hohe Bedeutung des Remembrance Days machte sich auch auf dem gemeinsamen Instagram- und X-Account von Prinzessin Kate Middleton und Prinz William bemerkbar. Als feierliches Zeichen des ersten öffentlichen Auftrittes der Prinzessin von Wales und dieses glorreichen Tages änderten sie nun ihr Profilbild. Dieses Foto dürfte den Liebhabern des britischen Königshauses schon bekannt vorkommen. Es stammt nämlich aus dem vergangenen Jahr des Festivals of Remembrances.

Die fast 17 Millionen Follower bei Instagram und knapp 3 Millionen Anhänger bei X können nun ein Foto bestaunen, bei denen die beiden mit ihren smarten und schwarzen Looks von der Seite aufgenommen wurden. Dabei ist dieses Foto noch viel mehr!

Einmal zeigt es, welchen Stellenwert der Remembrance-Sunday für ganz Großbritannien hat und ehrt die gefallenen britischen Soldaten. Es richtet sich aber auch an die royale Fangemeinschaft- als Zeichen, dass sie ihre geliebte Kate in nächster Zeit häufiger sehen werden.